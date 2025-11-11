Comunicatul fals, care a apărut pentru prima dată pe forumul online 4chan și a fost apoi distribuit de susținătorii lui Donald Trump, a acumulat câteva milioane de vizualizări pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter).
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Postarea online conține o declarație, scrisă în limba engleză, care se pretinde a fi un răspuns la alegerea noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. Mesajul imită agenția de știri Amaq, organul de propagandă al grupului Statul Islamic, și include logo-ul acesteia, care prezintă steagul grupului și sigiliul lui Mahomed.
”Jihadistul Mamdani”
Declarația falsificată a fost ulterior distribuită pe X de Sarah Adams, un profil X care susține că a lucrat pentru CIA. Adams este fondatoarea proiectului de investigație online „Benghazi: Know Thy Enemy” (Benghazi: Cunoaște-ți dușmanul), care pretinde că investighează sfera jihadistă din Orientul Mijlociu. „ISIS [grupul Statului Islamic] amenință astăzi orașul New York”, a scris Adams, alături de comunicatul fals. Adams a șters ulterior acest tweet pe 5 octombrie.
La scurt timp după postarea lui Adams, știrea falsă a fost larg difuzată de conturi pro-Trump pe X, precum cel al activistei Laura Loomer. Loomer, o figură proeminentă în ecosistemul digital pro-Trump, cunoscută pentru faptul că are influență asupra președintelui, care a scris:
- „Musulmanii nu pot găsi o modalitate mai bună de a sărbători victoria unui candidat musulman la primărie astăzi decât prin comiterea unui atac ISIS în New York”.
Un alt influencer conservator, Alexander Duncan, candidat republican la alegerile primare pentru Senatul SUA în Texas, a distribuit postarea cu următoarea descriere:
- „Asta este tot ce trebuie să știți despre jihadistul Mamdani. ISIS îl susține deschis și deja îi proclamă victoria”. Postarea sa a fost vizualizată de peste 1,8 milioane de ori până la data de 11 noiembrie.
Unele conturi favorabile politicii statului israelian au distribuit, de asemenea, această postare falsă. Printre acestea se numără și contul Mossad Commentary, care s-a referit la ea ca la o „declarație” emisă de „ISIS”. Contul sugerează că data declarației este în mod clar legată de alegeri, scriind: „Momentul nu este o coincidență. Este un avertisment.”
Wassim Nasr, expertul FRANCE 24 în jihadism, a declarat că acest comunicat este radical diferit de publicațiile agenției Amaq:
- „Această publicație nu seamănă deloc cu ceea ce produce Amaq. Grafica este radical diferită. Textul este în engleză, însă Amaq comunică în principal în arabă, folosind ocazional alte limbi prin traduceri ale conținutului inițial. Pentru gruparea Statul Islamic, democrația contrazice legile divine. Ei nu ar susține niciodată un candidat care participă la procesul democratic. Chiar și Frăția Musulmană, care se angajează în democrație, este considerată apostată de către ei.”
Una dintre cele mai importante puncte de controversă ale campaniei lui Zohran Mamdani a fost relația conflictuală a noului primar al New York-ului cu comunitățile evreiești, în condițiile în care NYC este orașul american cu cea mai mare populație evreiască din țară.
Antisemit sau nu?
Mamdani a condamnat explicit antisemitismul, însă multe dintre declarațiile sale publice au atras acuzații de antisemitism: Mamdani se asociază deschis cu mișcarea pro-palestiniană, iar declarațiile sale publice au atras numeroase acuzații de antisemitism – cel mai notabil în timpul campaniei a fost refuzul lui Mamdani de a condamna fraza “globalize the intifada”, un slogan al mișcării pro-Palestina pe care grupurile evreiești și mulți experți îl consideră un apel direct la violență globală împotriva evreilor.
În acest context, presa americană a relatat în timpul campaniei despre „ruptura” cauzată de declarațiile lui Mamdani în comunitatea evreiască a orașului, în general un bloc sigur de votanți pentru candidatul democrat la funcția de primar.
Pe de ceaaltă parte, faptul că Mamdani este primul primar musulman din istoria New York-ului și a generat o controversă cu totul diferită: adversarii politici ai lui Mamdani l-au asociat în repetate rânduri cu grupări islamice extremiste și au sugerat nu doar că este antisemit, ci și că ar fi un „simpatizant al teroriștilor”, în vreme ce susținătorii săi au identificat victoria sa drept un pas înainte pentru comunitatea musulmană din SUA și au atribuit aceste atacuri islamofobiei.
De altfel, unul dintre criticii principali a fost chiar Andrew Cuomo, contracandidatul principal al lui Mamdani, care a sugerat cu o săptămâna înaintea alegerilor că Mamdani ar putea să „aplaude” un atac terorist asupra New York-ului, dacă ar deveni primar.
„Doamne ferește, încă un 11 septembrie, vă imaginați cum ar fi Mamdani în funcție?”, a spus Cuomo în timpul unei emisiuni moderate de Sid Rosenberg, un prezentator radio conservator, referindu-se la atacurile teroriste din 2001 asupra orașului New York, comise de extremiști islamici, scrie The Guardian.
„Ar aplauda”, a răspuns Rosenberg, determinându-l pe Cuomo, care anterior se referise la Mamdani ca „simpatizant al teroriștilor”, să râdă și să anunțe: „Asta e o altă problemă”.
Mamdani a numit comentariile lui Cuomo drept un atac „rasist” și „dezgustător”, amintește USA Today.
În aceeași perioadă, o grupare care îl susținea pe Cuomo în cursa electorală a difuzat o reclamă în care Mamdani apărea în fața unei filmări cu prăbușirea Turnurilor Gemene în 11 septembrie, amintește NBC News.
Reclama include fragmentul unei transmisiuni live din 2019 al lui Hasan Piker, un streamer alături de care Mamdani a apărut la începutul anului, spunând că „America a meritat 11 septembrie”. Alături de streamul lui Piker, reclama include un videoclip cu unul dintre turnurile gemene cuprins de flăcări în timpul atacului terorist din 2001, cu Mamdani suprapus peste videoclip pentru o clipă.
Deepfake cu AI
Oponenții lui Mamdani l-au criticat în repetate rânduri pe democrat pentru că a apărut alături de Piker la începutul lunii aprilie, în timpul primarelor democratice pentru funcția de primar. Cuomo a invocat în repetate rânduri această apariție pentru a susține, printre altele, că Mamdani nu ar fi primarul potrivit pentru populația evreiască a orașului, inclusiv în cadrul dezbaterilor oficiale.
După luni de critici, Mamdani a răspuns comentariilor lui Piker despre 11 septembrie în cadrul dezbaterii NBC 4/Telemundo 47/Politico New York, calificându-le drept „inacceptabile și condamnabile”.
- „De asemenea, cred că unul dintre motivele pentru care democrații se află în situația în care suntem, aceea de a fi o minoritate permanentă în această țară, este că ne adresăm doar jurnaliștilor, streamerilor și americanilor cu care suntem de acord în toate privințele”, a adăugat Mamdani, citat de NBC.
Multe dintre atacurile la adresa lui Mamdani s-au bazat, însă, și pe informații fabricate sau acuzații nefondate – de pildă, The Washington Post a documentat mai multe cazuri în care criticii lui Mamdani l-au prezentat pe acesta în videoclipuri deepfake create cu AI care îl prezintă dansând în timp ce New York-ul arde în jurul său.
Alt exemplu a avut loc în iunie, când senatoarea democrată de New York, a declarat în timpul unui interviu radio că Mamdani „susține jihadul global”, însă și-a retras apoi acuzația, pe care a numit-o o „exprimare greșită”, relatează The Rolling Stone.
În acest context, în urma alegerilor, mulți dintre susținătorii lui Mamdani s-au declarat ușurați că „retorica anti-musulmană îndreptată împotriva lui Mamdani în timpul campaniei nu i-a descurajat pe newyorkezi să voteze pentru el”, scrie The Times of Israel.