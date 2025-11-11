Scriitorul britanico-maghiar David Szalay a câştigat Booker Prize pentru romanul „Flesh”, „povestea unei masculinităţi chinuite”

Booker Prize, prestigiosul premiu literar care recompensează operele de ficţiune în limba engleză, a fost decernat luni seara la Londra lui David Szalay, pentru al şaselea său roman, „Flesh”, transmite News.ro.

El este primul autor britanico-maghiar care primeşte acest prestigios premiu, echivalentul premiului francez Goncourt, în valoare de 50.000 de lire sterline (56.800 de euro).

Născut în 1974 la Montreal (Canada), el îi succede britanicei Samantha Harvey, care a fost premiată anul trecut cu „Orbital”, o operă scurtă, marcată de lirism, care urmăreşte şase astronauţi la bordul unei staţii spaţiale.

„Este o carte destul de riscantă, am avut impresia că îmi asum un risc scriind-o”, a declarat el pe scenă, după ce a căutat cuvintele potrivite timp de câteva secunde.

Emoţionat, el a povestit că s-a apucat să scrie acest roman imediat după ce a abandonat un alt proiect literar. „Am simţit o presiune mare, pentru că îmi doream foarte mult ca acesta să aibă succes”, a adăugat el.

Descris de preşedintele juriului, irlandezul Roddy Doyle, laureat al premiului în 1993, ca un roman „extraordinar şi singular”, „Flesh” este povestea unei masculinităţi chinuite.

Acordat din 1969, Premiul Booker a contribuit la succesul unor scriitori precum Salman Rushdie, Margaret Atwood sau Arundhati Roy. De asemenea, acesta reprezintă promisiunea unui renume internaţional, sinonim cu succesul în librării.

În „Flesh”, explorarea masculinităţii se face prin viaţa unui maghiar, Istvŕˇn, de la adolescenţa sa în ţara natală până la întoarcerea sa în această ţară la o vârstă înaintată, cea mai mare parte a poveştii desfăşurându-se la Londra, unde a emigrat.

Acest text, scris într-un stil foarte rafinat, se înscrie în continuitatea uneia dintre lucrările sale anterioare, „All That Man Is”, publicată în franceză în 2018 sub titlul „Ce qu’est l’homme” (ed. Albin Michel). Cititorul urmărea nouă bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 73 de ani.

Cartea a fost selectată pentru Booker Prize 2016.

„Flesh” oferă mai ales o incursiune în viaţa unui om obişnuit. Fără a vorbi niciodată deschis despre masculinitate, David Szalay a repetat că a dorit să scrie „despre viaţă ca experienţă fizică, despre ce înseamnă să fii un corp viu în lume”.

Scriitorul, care trăieşte astăzi la Viena, s-a impus în urma unei selecţii care a favorizat autorii consacraţi, dintre care trei fuseseră deja finalişti ai prestigiosului premiu.

El a contrazis în special pronosticurile care o favorizau pe indianca Kiran Desai şi impresionanta sa saga familială, „The Loneliness of Sonia and Sunny”.

Autoarea, care a scris acest roman timp de 20 de ani, s-a impus deja în 2006 cu „The Inheritance of Loss” („Moştenirea pierderii”), publicată în limba franceză.

Celălalt mare pretendent a fost britanicul Andrew Miller cu „The Land in Winter”, un text care transportă cititorul în anii 1960, în zona rurală engleză, unde se abat furtuni de zăpadă şi unde viaţa a două cupluri este dată peste cap.

Cartea „Flashlight”, semnată de americana Susan Choi, despre destinul tulburat al unei familii între Japonia, Coreea şi Statele Unite, nu a reuşit să convingă.

Nici compatrioata sa Katie Kitamura nu a reuşit să se impună cu foarte enigmatica „Audition”. Acelaşi rezultat pentru britanico-americanul Ben Markovits şi cartea sa „The Rest of Our Lives”.

Cei şase finalişti se vor întâlni marţi cu regina Camilla, implicată în promovarea lecturii prin fundaţia sa, care îi va primi în cadrul unei recepţii la care vor participa şi membrii juriului.

Noutatea anului 2025: organizatorii au anunţat recent lansarea Premiului Booker pentru copii, care vizează recompensarea operelor de ficţiune destinate cititorilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, scrise sau traduse în limba engleză şi publicate în Marea Britanie. Primul premiu va fi acordat în 2027.