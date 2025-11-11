Tribunalul Ilfov se mută într-o clădire deținută de un offshore cipriot. Aici a avut sediul grupul Teamnet al mogulului fugar Sebastian Ghiță / Chirie de 120.000 de euro lunar / Manager Economic al tribunalului ar fi nepoata Liei Savonea

Tribunalul Ilfov se mută cu chirie într-un sediu nou din București după o procedură de achiziție atribuită unui offshore din Cipru administrat de doi cehi. E vorba despre clădirea Green Gate de pe Bd. Tudor Vladimirescu din Sectorul 5, cunoscută în lumea de business ca fostul sediul al imperiului IT conectat la afaceri cu statul controlat de mogulul fugar Sebastian Ghiță, potrivit Buletin de București.

Tribunalul Ilfov va plăti o chirie lunară de 120.000 de euro pentru noul sediu, potrivit Cotidianul. Este o chirie mai mare decât cea plătită de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are o chirie de 40.000 de euro pe lună, și e comparabilă cu chiria de 182.000 de euro/lună plătită de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru clădirea deținută de Camera de Comerț și Industrie a României.

Noul sediu al Tribunalului Ilfov, clădirea Green Gate, e deținut de compania Green Gate Development, potrivit unui extras de carte funciară consultat de G4Media. Compania Green Gate Development e deținută de un offshore cipriot, LANDMERA LIMITED, potrivit portalului Termene.ro.

Administratorii companiei sunt doi cetățeni cehi, Adam Petr și Vladimira Novakova.

Clădirea Green Gate a găzduit timp de aproape un deceniu firmele din grupul Teamnet, controlat de Sebastian Ghiță, fost deputat PSD și fondatorul România TV. El a fugit din România în Serbia, unde a fost protejat de justiție când instanțele românești au cerut extrădarea în baza unui mandat de arestare într-un dosar de corupție.

Între timp, compania Teamnet a fost redenumită. Firmele conduse de oameni din proximitatea lui Sebastian Ghiță continuă să câștige licitații majore cu statul român.

Managerul economic al Tribunalului Ilfov este Loredana-Nicoleta Zalana, despre care o investigație Presshub a arătat că este nepoata Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Soțul Loredanei Zalana a fost director adjunct în CSM în perioada în care Lia Savonea a fost președinta Consiliului Superior al Magistraturii.

Licitația pentru noul sediu a fost gestionată de Curtea de Apel București și Ministerul Justiției, potrivit Cotidianul.

Date financiare Green Gate Development

Compania Green Gate Development a avut în 2024 o cifră de afaceri netă record, de 25,09 milioane de lei, în creștere cu peste 2 milioane de euro față de 2023 (22,89 milioane lei). Datoriile societății sunt de 216,25 de milioane de lei, având un risc comercial mediu, potrivit evaluării realizată termene.ro. Profitul net al companiei a fost în 2024 de 8,65 de milione de lei, în scădere față de 2023 (11,54 de milioane lei).

Societatea Compania Green Gate Development nu a raportat niciodată un număr mediu de angajați.

Administratorul societății, Vladimira Novakova, mai este administrator la Green Gate Gym SRL, Novakova and Partners SRL și Syner România SRL.

De notat că în aceeași clădire mai au sediul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Asociația De Dezvoltare Intracomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.