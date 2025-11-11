Bilanţul victimelor taifunului Fung-wong creşte la 18 morţi, inclusiv un copil, în Filipine, după taifunul Kalmaegi, soldat cu 232 de morţi / Fung-wong, retrogradat la furtună tropicală violentă, se îndreaptă către Taiwan

Salvatori filipinezi echipaţi cu excavatoare şi drujbe au început marţi să cureţe ravagiile cauzate de taifunul Fung-wong, în timp ce nivelul apei scade în sate inundate, iar bilanţul creşte la 18 morţi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Fung-wong – care a antrenat evacuarea a 1,4 milioane de persoane – a fost retrogradat la furtună tro picală violentă şi aduce ploi pe Insula Taiwan vecină, unde urmează să atingă uscatul miercuri.

Taifunul s-a abătut duminică seara asupra coastei de est a Filipinelor, acoperind aproape întregul teritoriu, la doar câteva zile după taifunul Kalmaegi, care a măturat insule din centrul ţării şi a ucis cel puţin 232 de persoane, potrivit unui ultimi bilanţ.

În provincia de coastă Isabela, o localitate cu aproximativ 6.000 de locuitori rămânea izolată de lume marţi, declară AFP un purtător de cuvânt al Apărării Civile, iar părţi ale provinciei vecine Nueva Vizcaya sunt, în continuare izolate.

”Ne este greu să ajungem în aceste zone”, declară un purtător de cuvânt al regiunii Văii Cagayan, Alvin Ayson, adăugând că alunecări de teren au împiedicat salv atori să ajungă la locuitori afectaţi.

Alţi locuitori se aflau ”în centre de evacuare, dar atunci când se vor duce acasă le va trebui timp pentru ca să reconstruiască”, declară el.

Un copil în vârstă de zece ani a murit într-o alunecare de teren la Nueva Vizcaya, anunţă el.

Copilul este unul dintre cei 18 morţi în acest nou bilanţ, publicat marţi de către un oficial de rang înalt al Apărării Civile, Rafaelito Alejandro.

El a declarat telfonic AFP că chair şi eforturi de ”reluare rapidă” vor dura săptămâni de zile.

”Cea mai mare provocare pentru noi în acest moment este restabilirea accesului în locuri izolate, degajarea drumurilor şi reabilitarea liniilor electrice şi de comunicaţii, dar lucrăm la asta”, a declarat el.

Pe Insula Catanduanes, cea mai afectată, accesul dificil la apă curentă ar mai putea dura până la 20 de zile, a estimat el.

Fung-wong se îndreaptă către Taiwan, unde şcoli şi birouri au fost închise marţi în mai multe comitate.

Furtuna care se apropie intensifică musonul în nord-est, provicând ploi puternice.

Ploi de până la 400 de milimetri pe metrul pătrat urmează să aibă loc în următoarele 24 de ore, potrivit unor oficiali guvernamentali şi meteorologici taiwanezi.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a îndemnat populaţia să evite zonele muntoase, plajele şi ”alte locuri periculoase”, pentru a ”traversa această perioadă în deplină siguranţă”.