Taifunul Kalmaegi a ucis peste 90 de persoane în Filipine

Bilanţul taifunului Kalmaegi în Filipine a depăşit 90 de morţi miercuri, potrivit unor date oficiale compilate de AFP privind această catastrofă care a provocat inundaţii de o violenţă rară, transmite Agerpres.

Oraşe întregi din provincia Cebu (centru), cea mai grav afectată, au fost inundate cu o zi înainte, localnicii urcându-se pe acoperişuri pentru a scăpa de puhoaiele care luau cu ele maşini, camioane şi chiar uriaşe containere de marfă.

Un responsabil cu comunicarea din Cebu, Rhon Ramos, a declarat miercuri pentru AFP că 35 de cadavre au fost descoperite în Liloan, o municipalitate din zona metropolitană a capitalei locale, ridicând bilanţul regional la 76 de morţi. În cursul dimineţii, Rafaelito Alejandro, un reprezentant al apărării civile, anunţase 17 morţi în restul ţării.

Bilanţul total ajunge, în acest stadiu, la cel puţin 93 de victime.

„Marile oraşe au fost lovite, zonele foarte urbanizate”, a indicat Alejandro la radio, adăugând că 26 de persoane sunt date dispărute. Circa 400.000 de persoane au fost evacuate preventiv din calea taifunului. Kalmaegi a lovit Filipinele dinspre est luni, puţin înainte de miezul nopţii (15:00 GMT), atingând uscatul în provincia Insulelor Dinagat, potrivit serviciului meteorologic naţional.

În cele 24 de ore care au precedat sosirea taifunului Kalmaegi, în zona din jurul oraşului Cebu au căzut 183 de milimetri de precipitaţii, mult peste media lunară de 131 de milimetri, a subliniat pentru AFP meteorologul Charmagne Varilla. Guvernatoarea provinciei, Pamela Baricuatro, a descris situaţia ca fiind „fără precedent”.

Miercuri, în jurul orei locale 11.00 (03.00 GMT), Kalmaegi se deplasa spre vest şi spre atracţiile turistice ale provinciei Palawan, cu vânturi de 130 km/h şi rafale de până la 180 km/h. În fiecare an, circa 20 de furtuni sau taifunuri lovesc sau se apropie de Filipine, regiunile cele mai sărace ale ţării fiind de obicei cele mai grav afectate.