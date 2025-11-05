Un primar din Cluj, reținut pentru delapidare / E acuzat că a dus acasă un televizor și un laptop cumpărate din banii primăriei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăriei comunei Fizeșu-Gherlii, Vasile Ioan Lup (PNL), a fost reținut sub acuzarea de delapidare, scrie Cluj24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Polițiștii clujeni au efectuat 3 percheziții domiciliare, una la adresa Primăriei comunei Fizeșu-Gherlii și două la adresele locuințelor deținute de primar.

”Prin ordonanța organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reținerea suspectului pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, pe o durată de 24 de ore”, anunță autoritățile.

”În baza probelor administrate în cadrul anchetei penale au rezultat indicii referitoare la faptul că numitul L.V.I., în perioada 2022-2024, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-a înșușit pentru sine produse electronice furnizate de către Orange România S.A, constând în: televizorul marca LG TV Smart 4K LG și laptopul HP255G8, în valoare de 5157 de lei, acestea provenind din subvenții ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate și achitate de către U.A.T Fizeșu-Gherlii CUI 4288225, prin primar, fără că produsele și servicile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituțional”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla.