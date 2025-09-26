Peste 400.000 de evacuaţi şi 3 morţi, în urma trecerii taifunului Bualoi peste Filipine / Infrastructura anti-inundații, afectată de corupție

Oficialii filipinezi au evacuat 400.000 de locuitori şi au confirmat moartea a cel puţin trei persoane vineri, după ce Bualoi, o furtună tropicală violentă, a lovit arhipelagul, încă afectat de super-taifunul Ragasa, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Vineri noaptea, vântul a distrus „uşa, ferestrele şi acoperişul unei biserici” în care s-au refugiat oameni, a declarat pentru AFP Jerome Martinez, inginer municipal în provincia Masbate, o insulă la sud de Luzon. „Este unul dintre cele mai puternice furtuni pe care le-am trăit vreodată”, a spus el, adăugând că unii copii au suferit tăieturi minore care au necesitat copci.

„Cred că mai mulţi oameni vor trebui evacuaţi, deoarece multe case au fost distruse şi multe acoperişuri au fost smulse. Acum blochează străzi şi drumuri”, a adăugat el.

Într-o conferinţă de presă de vineri, Claudio Yugot, şeful apărării civile din regiunea Bicol, care acoperă sudul Luzonului, a declarat că trei persoane au fost ucise de prăbuşirea unor ziduri şi copacii doborâţi în timpul furtunii Bualoi.

„Degajăm o mulţime de copaci mari şi stâlpi electrici doborâţi, deoarece multe drumuri sunt impracticabile”, a declarat pentru AFP Frandell Anthony Abellera, un salvator din oraşul Masbate, în regiunea Bicol. „Ploaia a fost puternică, dar vântul a fost şi mai puternic”, a spus el.

Videoclipurile distribuite pe reţelele de socializare şi verificate de AFP au arătat oameni folosind bărci sau mergând prin apă până la brâu pe străzile inundate mai la sud, în insulele Visayas din centrul Filipinelor.

Mii de oameni sunt încă strămutaţi de super-taifunul Ragasa, care a străbătut nordul îndepărtat al ţării şi a ucis cel puţin nouă persoane la începutul acestei săptămâni.

Furtunile vin pe măsură ce furia creşte în rândul populaţiei filipineze din cauza unui scandal de corupţie care implică proiecte false de infrastructură de control a inundaţiilor, despre care se pare că au costat contribuabilii miliarde de dolari.

În fiecare an, cel puţin 20 de furtuni sau taifunuri lovesc sau se apropie de Filipine, cele mai sărace regiuni ale ţării fiind, în general, cele mai afectate.