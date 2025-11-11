Bucureștiul are mai mulți turiști străini decât români / În Sibiu se practică turismul de tip ”touch and go” / În Ialomița vin puțini, dar stau mult / În Teleorman nu vrea aproape nimeni: puțin peste 2.000 de turiști în primele 9 luni ale anului

Bucureștiul e singurul loc din țară unde sunt mai mulți turiști străini decât români, arată datele Institutului Național de Statistică (INS) care cuprinde inclusiv luna septembrie.

Procentul turiștilor străini din București este de 53,71% din total, fiind singurul loc din țară în care numărul străinilor îl depășește pe cel al românilor, scrie Turnul Sfatului. Urmează apoi Ilfov (42,57%), Timiș (29,63%) și Sibiu (28,68%).

Județele în care e cel mai mic procent de turiști străini din numărul total de vizitatori sunt Vaslui (3,74%), Caraș Severin (3,67%), Gorj (3,66%), Olt (3,18%), Constanța (2,75%) și Vâlcea (2,09%).

Pe de altă parte, în Sibiu se practică turismul de tip „touch and go„. Așa se numește exercițiul pentru piloții companiilor aeriene pe aeroport. Prin așa numitul ”touch and go” se exersează aterizarea, însă pista e doar atinsă de către aeronavă, aceasta urmând apoi să decoleze din nou, fără să oprească pe aeroport.

Același lucru se întâmplă și în turism, acolo unde Sibiul, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, întâmpină același sistem: venit, făcut o poză și plecat.

Cu 458 de mii de turiști care au vizitat Sibiul în primele 9 luni ale anului, județul se află pe locul 5 într-un clasament național, fiind depășit doar de Constanța (1,74 milioane), București (1,48 milioane), Brașov (1,04 milioane) și Cluj (504 mii).

Cu toate acestea, Sibiul se află pe locul 36 la nivel național după media zilelor de înnoptare a turiștilor. Cu 1,57 de nopți dormite aici în medie, Sibiul depășește doar județele Călărași, Vaslui, Galați, Ilfov, Arad și Satu Mare.

Sibiul e depășit la media de înnoptări inclusiv de Teleorman, un județ unde în primele 9 luni ale anului au înnoptat doar 2.207 turiști.

Alin Chipăilă, directorul Asociației Județene de Turism Sibiu, pune această medie slabă pe seama faptului că Institutul Național de Statistică, sursa acestor date, nu preia cu exactitate informațiile din teren. În sensul în care ar fi numeroși turiști care vizitează mai multe localități din județ, iar astfel statistica va arăta mai mulți turiști cu câte o înnoptare.

”Chiar acum mă întorc de la București, acolo unde am avut o întâlnire la Institutul Național de Statistică. Am fost să discutăm pe marginea acestor date, până la momentul în care va funcționa aplicația care va centraliza mai clar fiecare turist în parte din România. A fost o discuție utilă în care am căutat soluții pentru a îmbunătăți lucrurile.

Legat de aceste date, în cazul Sibiului, unul din elemente se referă la faptul că turiștii nu sunt ”unicizați”. Dacă vine un turist și stă 3, 4 zile în județ, însă în locații diferite, pentru că urmează un traseu, el e contabilizat ca mai mulți turiști, cu o medie mică de înnoptare. Pe aceste date, cei de la statistică nu au de unde să știe că e același turist care stă în mai multe locuri, în același județ.

Apoi, Sibiul se află în centrul țării, cu o conexiune rutieră foarte bună, în Transilvania, aici unde sunt o sumedenie de atracții. Sibiul se află pe un culoarul de tranziți al turiștilor”, spune Alin Chipăilă pentru Turnul Sfatului.