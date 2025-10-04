VIDEO Ploaie torenţială în Constanţa / A fost emis mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil, locuințe fără curent electric
ISU Constanţa a intervenit, sâmbătă, la miezul nopții, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în imobile, transmite News.ro.
ISU Constanţa a fost sesizat cu privire la un autoturism cu 3 persoane blocat în apă, pe strada Soveja, în Constanţa.
De asemenea, mai multe autoturisme sunt blocate în apă pe strada Ferdinand și mai multe locuințe au rămas fără curent electric.
În plus, se intervine în mai multe zone ale oraşului, unde apa a intrat în imobile, curţi şi subsoluri.
Locuitorii oraşului au primit mesaj RO-Alert care anunţă ploi torenţiale şi vânt puternic.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Premierul Bolojan, conferință de presă la 100 de zile de la preluarea guvernării: Am evitat practic intrarea în incapacitate de plată / Impozitul pe cifra de afaceri trebuie reanalizat / Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a interzice cumulul pensiei cu salariul
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.