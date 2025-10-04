VIDEO Ploaie torenţială în Constanţa / A fost emis mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil, locuințe fără curent electric

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

ISU Constanţa a intervenit, sâmbătă, la miezul nopții, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în imobile, transmite News.ro.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ISU Constanţa a fost sesizat cu privire la un autoturism cu 3 persoane blocat în apă, pe strada Soveja, în Constanţa.

De asemenea, mai multe autoturisme sunt blocate în apă pe strada Ferdinand și mai multe locuințe au rămas fără curent electric.

În plus, se intervine în mai multe zone ale oraşului, unde apa a intrat în imobile, curţi şi subsoluri.

Locuitorii oraşului au primit mesaj RO-Alert care anunţă ploi torenţiale şi vânt puternic.