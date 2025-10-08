Ministrul Energiei: În urma fenomenelor de vreme severă, au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în municipiul Bucureşti

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că, în urma fenomenelor de vreme severă, au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, la ora 8.00, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în Municipiul Bucureşti. El a anunţat că până la ora 20.00 se doreşte ca toate aceste defecţiuni să fie remediate, transmite News.ro.

Ministrul Energiei a declarat, la finalul Comandamentului Energetic Naţional, că până la momentul de faţă, în urma fenomenelor de vreme severă, au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, la ora 8.00. ”Am datele actualizate, la ora 17.00, în momentul de faţă, mai avem nealimentate 1598 de puncte de consum, conform previziunilor, până la ora 20.00, în această seară, şi activitatea lor va reveni la normal”, a mai spus ministrul.

Ivan a mulţumit sutelor de oameni care în această perioadă au fost în teren, în condiţii grele, oamenii cu care au fost la birou, în Departament. ”Vorbim despre judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, care au fost afectate de aceste fenomene, inclusiv în Municipiul Bucureşti. Atât ploaia cât şi vântul au dus la avarii referitoare la reţele de medie şi joasă tensiune. Reţelele de înaltă tensiune nu au fost afectate în această perioadă, doar cele de joasă şi medie tensiune. Sunt fenomene meteo care au afectat inclusiv reţelele, inclusiv stâlpii, datorită căderilor de copaci şi datorită vântului şi averselor de apă”, a completat el.