Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie…

sursa foto: IPJ Constanța

Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea / Trafic deviat prin Medgidia

Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia, transmite News.ro.

”Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat este închis temporar, începând cu ora 13:15”, anunţă IPJ Constanţa.

Sursa citată a precizat că, pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia va fi deviată prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2.

”În zonă se află echipaje de poliţie rutieră, care monitorizează coloana de autovehicule formată şi asigură fluenţa traficului. În prezent, nu se înregistrează autovehicule imobilizate pe autostradă”, a mai precizat sursa citată.

Tags:
