Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea / Trafic deviat prin Medgidia
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat este închis temporar, începând cu ora 13:15”, anunţă IPJ Constanţa.
Sursa citată a precizat că, pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia va fi deviată prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2.
”În zonă se află echipaje de poliţie rutieră, care monitorizează coloana de autovehicule formată şi asigură fluenţa traficului. În prezent, nu se înregistrează autovehicule imobilizate pe autostradă”, a mai precizat sursa citată.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
O maşină de pompieri a fost distrusă de un incendiu, în Teleorman / A luat foc în timp ce se deplasa către o intervenţie, după o defecţiune la instalaţia electrică
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.