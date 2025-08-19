Liderul opoziţiei din Ungaria cere Rusiei să nu se amestece în politica ţării sale, după ce a fost etichetat ca „loial forțelor globaliste” de SVR

Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a cerut asigurări din partea Rusiei că nu va interveni în politica ţării sale, spunând că nu va exista spaţiu pentru o cooperare semnificativă fără respectarea suveranităţii acesteia, relatează Reuters, transmite Agerpres.

La începutul acestei săptămâni, Serviciul Rus de Informaţii Externe (SVR) a publicat o declaraţie care îl descria pe Magyar ca fiind loial „elitelor globaliste” şi care susţinea că Bruxellesul ia considerare „schimbarea de regim la Budapesta”.

Magyar, al cărui partid, Tisza, conduce în majoritatea sondajelor împotriva partidului Fidesz al premierului Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare programate pentru primăvara viitoare, a publicat o scrisoare deschisă către ambasadorul Rusiei în Ungaria, întrebând care era efectul căutat de declaraţia SVR.

„Cer asigurări clare că Federaţia Rusă se va abţine de la orice acţiuni care ar putea fi considerate ca o intervenţie în politica internă a Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operaţiuni cibernetice sau intimidarea politicienilor şi cetăţenilor”, a transmis Magyar în scrisoarea publicată pe Facebook duminică.

Luni, Magyar a postat o scrisoare pe Facebook despre care a spus că i-a fost trimisă ca răspuns de ambasadorul rus la Budapesta şi care afirma că acuzaţiile lui Magyar sunt „fără temei” şi că Rusia nu se amestecă în afacerile interne ale niciunei ţări.

Declaraţia SVR despre politica ungară „vorbeşte de la sine şi nu necesită explicaţii suplimentare. Conţinutul său este clar şi uşor de înţeles pentru toată lumea”, se arată în scrisoare, semnată de ambasadorul Evgheni Stanislavov.

Ambasada Rusă de la Budapesta nu a răspuns întrebărilor trimise prin email de Reuters pentru comentarii.

La putere din 2010, Victor Orban a fost criticat de unii lideri din UE pentru legăturile calde ale guvernului său cu Moscova şi opoziţia faţă de ajutoarele militare pentru Ucraina. De partea cealaltă, Orban a acuzat liderii UE că pun la cale un complot pentru a-l răsturna de la putere.

Magyar, un fost membru al guvernului, a declarat anterior că va încerca să dezvolte „relaţii pragmatice” cu Rusia, care furnizează Ungariei cea mai mare parte a energiei şi este, de asemenea, implicată în extinderea centralei nucleare Paks.

El a spus că declaraţia SVR arată că Rusia încearcă să intervină direct pentru a influenţa alegătorii din Ungaria, care este membru al NATO, dar care sub conducerea lui Orban a refuzat să trimită arme Ucrainei vecine.

„Suveranitatea Ungariei şi inviolabilitatea proceselor noastre democratice nu pot fi negociabile. Respectarea acestor principii este cerinţa minimă pentru orice cooperare bilaterală semnificativă între ţările noastre”, a spus Magyar.