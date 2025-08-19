Grecii se supără că bulgarii și românii au umflat prețurile la case în Halkidiki / Au început să cumpere proprietăți după intrarea în Schengen

Camera Profesională a Brokerilor Imobiliari din Halkidiki, împreună cu Uniunea Centrală a Camerelor Imobiliare din Grecia și Asociația Panelenică a Managerilor Imobiliari vor să ridice în fața Guvernului Greciei problema legată de concuranța neloială din partea proprietarilor bulgari de imobile în partea de nord a Greciei., potrivit Rador Radio România.

Problema este că bulgarii care dețin case de vacanță și apartamente acolo le închiriază în masă pe timpul verii, fără ca aceste tranzacții să treacă prin site-uri web sau companii grecești, fără a se înregistra și fără a plăti impozit pe profit la locul tranzacției, așa cum prevede legea.

Potrivit presei din Grecia, este vorba de un „Airbnb la negru”, deoarece cel mai adesea proprietățile sunt închiriate pentru vacanțe pe termen scurt unor compatrioți, iar anunțurile sunt plasate pe site-uri bulgare.

Cu toate acestea, celălalt motiv al nemulțumirii este mult mai important – după 1 ianuarie, când Bulgaria și România au intrat în Schengen terestru, s-a înregistrat o creștere a achizițiilor de proprietăți de către bulgari și români. Aceasta este cea mai pronunțată în Halkidiki, de-a lungul coastei de la Kavala, precum și în Asprovalta și Salonic.

Acest lucru a dus la o creștere a prețurilor, în special în peninsula Halkidiki, unde anul acesta s-au stabilit recorduri – 5-6 mii de euro pe metru pătrat chiar și pentru proprietăți fără acces direct la mare. Cele care sunt aproape de coastă costă mai mult. Spre comparație, vara trecută recordurile au fost de 3.500, cel mult 4.000 de euro pe metru pătrat, iar asta pentru vile cu o locație bună.

Apartamentele din Salonic sunt mult mai ieftine. Chiar și în centrul orașului, apartamente mici de 50-60 de metri pătrați se vând cu până la 80-90 de mii de euro. Creșterea prețurilor de-a lungul coastei îi nemulțumește pe cumpărătorii greci, deoarece, în acest fel, casele de vacanță devin inaccesibile localnicilor.

Cel mai recent raport privind numărul bulgarilor care dețin proprietăți în Grecia, furnizat de Agenția Națională pentru Venituri pentru ziarul „24 de ore”, a arătat că este vorba de 3.152 de persoane, la 31 decembrie 2024. Dar acestea sunt doar cele care s-au declarat oficial. Numărul bulgarilor care au cumpărat proprietăți în Grecia a crescut cu 48% în ultimii 2 ani și, cel mai probabil, va crește foarte puternic și în acest an.

Sursa: 24CHASA / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu