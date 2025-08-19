G4Media.ro
După discuțiile cu liderii europeni, Trump l-a sunat pe Viktor Orban pentru…

Sursa foto: X / Orban Viktor

După discuțiile cu liderii europeni, Trump l-a sunat pe Viktor Orban pentru a afla de ce a blocat negocierile de aderare a Ucrainei la UE (Bloomberg)

Analize19 Aug

Președintele american Donald Trump l-a sunat luni pe Viktor Orban, în urma discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, pentru a discuta de ce prim-ministrul Ungariei bloca negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit unor surse familiarizate cu situația, transmite Bloomberg.

Apelul a venit în urma discuțiilor dintre Trump și un grup de lideri europeni reuniți la Casa Albă pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. La un moment dat, aceștia i-au cerut lui Trump să-și folosească influența asupra lui Orban pentru a-l determina pe populistul de dreapta să renunțe la opoziția sa față de candidatura Ucrainei la UE, au declarat sursele citate de Bloomberg.

Ucraina a căutat să se alăture blocului politic și economic ca parte a unui pachet de garanții de securitate conceput pentru a împiedica Rusia să mai ocupe teritorii, dacă se va implementa un armistițiu pentru a pune capăt războiului, care s-a prelungit pe parcursul a trei ani.

În cadrul discuției cu Trump, Ungaria și-a exprimat, de asemenea, interesul de a găzdui o viitoare rundă de negocieri între președintele rus Vladimir Putin și Zelenski. În urma discuțiilor de luni, președintele american a anunțat că el caută o întâlnire la nivel de lideri între Rusia și Ucraina, urmată de o întâlnire trilaterală la care va participa și el. Momentul și locația acesteia sunt încă incerte.

Persoanele care au detaliat conversația dintre Trump și Orban au cerut să rămână anonime, pentru că discutau despre deliberări private.

