Percheziții la Primăria Bonțida (Cluj): mai mulți angajați ar fi trucat un…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Percheziții la Primăria Bonțida (Cluj): mai mulți angajați ar fi trucat un examen pentru un post public / Șase persoane au fost duse la audieri

Polițiștii au descins miercuri la Primăria Bonțida pentru percheziții care vizează infracțiuni de abuz în serviciu, anunță Monitorul de Cluj.

„În data de 20 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Cluj, sub delegarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj și un mandat de percheziție la sediul unei unități teritoriale administrative (Primăria – n. red.), din localitatea Bonțida, precum și 6 mandate de aducere. Activitățile efectuate vizează investigarea infracțiunilor de abuz în serviciu”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, din cercetările efectuate în cauză a reieșit că, în anul 2025, mai mulți angajați ai unei unități administrativ teritoriale, din județul Cluj, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în scopul obținerii de către mai multe persoane a unui folos necuvenit, constând în promovarea nelegală a unui examen și eventuala ocupare a unui post public.

 

