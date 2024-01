VIDEO Oameni care inspira România. Tudor Chirilă: There is no planet B

G4Media.ro în parteneriat cu Inquam Photos lansează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunilor lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.

Cu toții au performat în domeniilor lor, au cariere de succes, dar au făcut ceva mai mult decât jobul care ar fi putut să le asigure o viață linișită. S-au implicat activ – și nu doar pe rețelele sociale – încercând să schimbe ceva în jurul lor.

Toți acești oameni mai au ceva în comun: sunt liberi, atașați de valori democratice și implicați în comunitate. Seria videoreportajelor va fi deschisă de o poveste despre proteste: Tudor Chirilă: There is no planet B.

Tudor Chirilă: ”There is no planet B. Și cumva there is no Romania B. Adică ar trebuie să avem doar Romania A. Nu există plan B pentru România decât ăsta pe care-l avem (…) Imediat ideea asta că tu manifești niște nemulțumiri despre felul în care ești condus este catalogată ca politică. Faptul că strigi împotriva unuia te transformă automat în partizan al celuilat. Al oponentului. Ceea ce mi se pare o tâmenie”.

De ce se bagă când ar putea să-și trăiască viața lui de artist? De ce nu își vede linișit de cariera lui de succes, de actor, de muzician, de entertainer la emisiuni de mare audiență? Ultima data l-ați văzut în fața Ministerului Justiției, alături de o mână de oameni în semn de solidaritate cu Emilia Șercan. Jurnalista de investigație protesta de nouă zile de una singură. Au fost și momente însă când a ieșit la rândul său aproape singur, în Piața Victoriei.

Tudor Chirilă: ”Eu nu pretind că mă pricep. Eu spun în ce țară vreau să trăiesc. Asta e partea civică, da? Deci nu spun cum ar trebui făcut, spun ce mi se pare că nu există în țara mea. Adică mi se pare că e de bun simț să spui că nu sunt spitale și să amintim oamenilor… Să susții o cauză ca Dăruiește Viață pentru că reprezintă o palmă dată sistemului de sănătate, care este un sistem..Citesc presă, da, de investigație, vă citesc și pe voi. Aflu lucruri de acolo, Nu mă revolt? / Cred că ar trebui să nu murim în aceleași spitale în care mor bătrânii noștri.”

Numai că revolta, protestul pentru o idee, pentru valori sau alte cauze civice, cum ar fi justiție, democrație, stat de drept, par să fi murit în ultimii ani. România este din nou în stradă, dar din alte motive. Transportatorii se plâng de taxe prea mari, agricultorii de cerealele din Ucraina. Categorii largi de bugetari protestează și ele. Cu toții vor în esență cam același lucru: mai mulți bani. Dar mai multă democrație, presă liberă, mai puțină corupție? Toate astea de ce nu mai contează ca în 2017 sau 2018? Atunci oamenii au ieșit în stradă să apere justiția.

Tudor Chirilă: ”Cred că răspunsurile sunt mult mai multe. Cred că țin de dezamăgire, de lipsă de orizont a oamenilor. Probabil țin și de faptul că lumea crede că protestul în sine nu poate să rezolve nimic. Eu sunt aici de altă părere. Cred că dacă te uiți pe faptul că s-a protestat de la ceva concret, ordonanța 13, și s-a transformat într-un protest pentru stat de drept și pentru altfel de Românie, finalizând cu manipularea din 10 august, poți spune da, protestele nu au rezolvat nimic. Pe de altă parte protestele au oprit atunci ordonanța 13. Asta a fost foarte important, a fost un câștig imediat.”

După căderea regimului Dragnea în 2019, președintele Iohannis a câștigat un nou mandat cu discurs anti-PSD și cu prezență activă la protestele din 2017. Pentru nouă luni, România a fost guvernată de o coaliție PNL – USR. De la sfârșitul lui 2020, în numele stabilității politice, președintele Iohannis a format un guvern de coaliție între foștii adversari de la PSD și PNL, partidul pe care l-a condus.

Tudor Chirilă: ”Lucrurile s-au complicat, ei s-au regrupat și am ajuns ca lumea să nu mai creadă în proteste. Dar mi se pare că am ajuns într-o siutație în care lumea efectiv a ajuns să se protejeze de tot ce este rău. Și suntem așa, o mare țară de struți, care băgăm capul în pământ și fiecare încearcă să-și vadă de treaba lui în speranța că, văzându-ți doar de treaba ta, s-ar putea să nu vină peste tine ce se întâmplă în afară. Dar cred că asta este de fapt partea mai nașpa, Cred că nu funcționează (….) Noi nu înțelegem contractul social. Că noi trebuie să primim ceva de taxele pe care le plătim. Noi primim șuturi în gură și unii se îmbogățesc și unii care trăiesc în mizerie. Iar cei care trăiesc în mizerie, culmea, ajung să îi voteze în continuare pe ăia care se îmbogățesc”.

Nimeni nu s-a născut însă protestatar, nici cu conștiința civică. De unde începe totul? De la educația primită în familie. Din școală? Poate chiar de la grădiniță?

Tudor Chirilă: ”Când am fost într-o grădiniță finlandeză și am întrebat-o pe managerul grădiniței cu ce trebuie să plece un copil de la voi? Ea a spus un copil trebuie să plece de la noi cu două chestii. Grădinița nu era diferită față de ce vedeai în România. Și a zis: trebuie să știe să își facă prieteni, e foarte important pentru noi, și trebuie să fie conștient de impactul lui în societate. Fiecare acțiune a lui schimbă ceva, sau nu schimbă ceva. Are un impact bun sau rău. Mie mi s-a părut extraordinar. Indignarea nu poate să vină decât din contrastul dintre așteptări și realități. Ori dacă nu pregătești copiii unei națiuni cu niște așteptări de la viața pe care urmează să o aibă, dacă îi pregătești cu șemcheria cu lasă, bă, că vorbesc cu educatoarea, îți crește nota, această șmecherie balcanică, atunci așteptările lui de la viață nu vor fi cele care să intre în contrast cu realitățile care ne deranjează acum pe noi. Punct”.

Prima indignare spune că trăit-o undeva prin anii 2000, când PSD-ul atunci i-ar fi furat piesa ”Nu ne mai trageți pe dreapta”, pusă pe casete cu trandafiri pe ele și distribuite în campanie.

Tudor Chirilă: ”Și când ne-am văzut cu chestia asta am spus, stai bă puțin, ăștia ne iau muzica? Fac ce vor cu ea? Mai mult decât atât, noi nu câtăm în campanii electorale. N-o să vezi că ne ducem să cântăm într-o campanie electorală. Nici pe vremea Vama Veche, nici pe vremea Vama. Și atunci mi se părea aiurea ca un partid să ne folosescă muzica în campanie, ba mai mult, să nu ne ceară drepturile, ba mai mult, să nici nu ne plătească.”

Rep: De ce nu cântați în campanie?

Chirilă: E o chestie care a fost dintotdeauna. De ce să cântăm, de ce să endorsăm un partid care s-a putea să dezamăgească?”

Muzica a fost prin anii 2000 o formă de expresie a protestului. Trupele de hip -hop gen BUG Mafia sau Paraziții făceau valuri cu texte violent anti-sistem. S-a făcut liniște și în muzică? A dispărut și de aici mesajul protestatar? S-a refugiat în undergound? Unde-l mai găsim azi? Se mai face muzică cu mesaj politic?

Tudor Chirilă: ”Da cum, noi am făcut: Declar pierdută țară, În țara în care m-am născut, Tata taie porcu. Chiar mă gândeam că pot să pun pe Youtube vreo sapte sau opt…”Barosanii?”

O producție G4Media.ro / Inquam Photos / Filmare și montaj: Octav Ganea / Ovidiu Micsik

Notă: Serialul ”Oameni care inspiră România” va fi continua peste două săptămâni cu o poveste despre curaj: Emilia Șercan. Vor urma, la fiecare alte două săptămâni, portretele oamenilor care inspiră România.