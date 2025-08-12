Administraţia Apele Române, despre presupusa întârziere în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor: Proiectul este implementat conform graficului şi etapelor stabilite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia Naţională Apele Române transmite că afirmaţiile privind întârzieri în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor ”nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) doreşte să clarifice informaţiile apărute recent în spaţiul public referitoare la presupusa întârziere în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor. Aceste afirmaţii nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite. Mai mult decât atât, nu s-a solicitat până în prezent comunicarea unui calendar distinct pentru punerea în funcţiune a aplicaţiei Radarul Balastierelor. Elaborarea unui astfel de calendar cu termene precise este condiţionată de timpul de realizare a unui act normativ însoţit de standarde tehnice clare de aplicare pentru fiecare actor instituţional implicat”, a transmis, marţi seară, ANAR, într-un comunicat

Potrivit sursei citate, Radarul Balastierelor este o platformă digitală integrată, concepută pentru managementul şi monitorizarea exploatărilor de agregate minerale (balastiere). În plus, aplicaţia are ca scop centralizarea interacţiunilor dintre instituţiile de stat responsabile Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională Apele Române, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier Petrolier Şi Al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANPMAP) şi companiile private/societăţi comerciale, facilitând un proces transparent, eficient şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, aplicaţia facilitează un context informaţional detaliat pentru instituţiile de control în domeniul exploatărilor de agregate minerale (Inspecţia Apelor, Garda Naţională de Mediu, Poliţia Română).

Reprezentanţii Administraţiei Apele Române au transmis că aplicaţia oferă un mediu unic pentru gestionarea documentelor esenţiale, cum ar fi avize (inclusiv avize de însoţire a mărfii), autorizaţii, acorduri şi permise de exploatare, simplificând fluxurile operaţionale şi informarea publicului

Ei au precizat că Administraţia Apele Române a contractat, în 9 iulie 2024, realizarea aplicaţiei web şi a aplicaţiei mobile Radarul Balastierelor, iar aplicaţia a fost recepţionată în 18 decembrie 2024, întregul procesul de realizare al acesteia fiind coordonat şi supravegheat de reprezentanţii instituţiei.

”Având în vedere atât complexitatea aplicaţiei, cât şi faptul că managementul şi monitorizarea exploatărilor de agregate minerale (balastiere) necesită implicarea mai multor instituţii, ulterior recepţionării aplicaţiei Radarul Balastierelor, Administraţia Naţională Apele Române a realizat mai multe demersuri (analize, consultări, crearea unui grup tehnic de lucru pentru implementare, şedinţe de lucru) cu toţi actorii instituţionali implicaţi, inclusiv cu Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor”, a adăugat sursa citată.

În urma acestor demersuri, în 29 mai 2025, Administraţia Apele Române a iniţiat implementarea unei etape pilot al aplicaţiei Radarul Balastierelor, care se va desfăşura în perioada 2 iunie – 5 septembrie 2025. Calendarul cuprinde trei etape.

– Etapa I – crearea conturilor cu drept de administrator şi drept de acces în cadrul aplicaţiei Radarul Balastierelor şi explorarea aplicaţiei (perioada: 2-20 iunie 2025). Raport privind modul de funcţionare şi derulare a etapei I (perioada: 20-25 iunie 2025).

– Etapa II – introducerea datelor privind reglementarea perimetrelor de extragere a agregatelor minerale (perioada: 25 iunie – 25 iulie 2025). Raport privind modul de funcţionare şi derulare a etapei II (perioada: 25-30 iulie 2025).

– Etapa III – verificarea în teren de către inspectori de specialitate în gospodărirea apelor din cadrul A.B.A. – I.B.A. a modului în care sunt introduse avizele de însoţire a mărfii de către persoanele juridice din domeniul extragerii agregatelor minerale, selectate să participe în etapa pilot a aplicaţiei Radarul Balastierelor (perioada: 30 iulie – 1 septembrie 2025). Raport privind modul de funcţionare şi derulare a etapei III (perioada: 1-5 septembrie 2025);

”Scopul desfăşurării acestei etape pilot a aplicaţiei Radarul Balastierelor este testarea aplicaţiei în timp real, identificarea unor eventuale disfuncţionalităţi şi remedierea acestora, precum şi pregătirea aplicaţiei pentru faza de implementare şi punere în funcţiune. După finalizarea etapei pilot al aplicaţiei Radarul Balastierelor, Administraţia Naţională Apele Române va proceda la remedierea unor eventuale disfuncţionalităţi ale aplicaţiei întâlnite în urma testării. În concluzie, Administraţia Naţională Apele Române, împreună cu actori instituţionali implicaţi, vor elabora un plan concret cu un calendar stabilit pentru punerea în funcţiune a aplicaţiei Radarul Balastierelor, după finalizarea etapei pilot”, a precizat sursa citată.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reclamat că aplicaţia ”Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar reprezentanţii instituţiei i-au transmis că au nevoie de încă 30 de zile pentru a realiza un ”plan de acţiune” pentru a trece de la stadiul de proiect-pilot la implementarea aplicaţiei la nivel naţional. ”Nu există niciun fel de scuză, astăzi, să nu avem la atâtea luni distanţă după ce a fost realizată dezvoltarea aplicaţiei Radarul balastierelor, care ar putea să reducă foarte mult din corupţia din teren. După atâtea luni de zile ea nu este încă în aplicare”, a spus ministrul.