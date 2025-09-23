G4Media.ro
Acumularea Paltinu, la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii…

acumularea Paltinu
Acumularea Paltinu Sursa foto Facebook

Acumularea Paltinu, la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă / Populaţia, inclusiv din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza, va fi alimentată în continuare fără restricții

Articole23 Sep • 62 vizualizări 0 comentarii

Acumularea Paltinu este la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă, anunţă, marţi, Administraţia Naţională Apele Române. Instituţia precizează că populaţia, inclusiv din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza, va fi alimentată în continuare, transmite News.ro.

”În spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, ne confruntăm cu un regim hidrologic deficitar. Volumul apei în acumularea Paltinu este în prezent de 18,6 milioane m³ (36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani) şi va ajunge la aproximativ 15 milioane m³ până la sfârşitul lunii septembrie”, anunţă, marţi, Administraţia Naţională Apele Române.

Instituţia precizează că, pentru verificarea echipamentelor barajului (vanele golirii de fund), nivelul apei va fi coborât temporar la cota 620 mdM.=

”Alimentarea cu apă a populaţiei şi a folosinţelor din aval, inclusiv municipiul Ploieşti şi oraşul Breaza, este asigurată în continuare fără restricţii. Volumul normal de exploatare al lacului este de 51,5 milioane m³, iar după verificări, nivelul va fi readus treptat la normal, conform prognozelor debitelor afluente”, a precizat instituţia.

