G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şase migranţi au murit într-un accident rutier în Bulgaria după o urmărire…

Politie-politisti-rutier-bulgaria-amenda
Foto: BTA / Xinhua News / Profimedia

Şase migranţi au murit într-un accident rutier în Bulgaria după o urmărire cu poliţia / Șoferul român a fost reţinut

Articole7 Noi • 414 vizualizări 0 comentarii

Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri agenția de știri BTA preluată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Autoturismul Skoda, înmatriculat în România şi care transporta 10 persoane nu a oprit pentru un control şi a încercat să evite oprir ea, joi noaptea, a afirmat comisarul şef al Poliţiei de frontieră, Anton Zlatanov, pe postul de televiziune bTV.

Poliţia a încercat să oprească vehiculul mai întâi la ora 21.30, la 50 kilometri sud de Burgas, au urmat alte două tentative de interceptare, iar la a treia, la intrarea în oraş, maşina a ieşit de pe şosea şi a ajuns în lac.

Cei şase au murit la faţa locului, în timp ce şoferul român şi tre i migranţi supravieţuitori au primit primul ajutor. Şoferul a fost reţinut, a precizat pentru agenţia France Presse un purtător de cuvânt al Ministerului bulgar de Interne.

Se crede că supravieţuitorii sunt din Afganistan.

Din 2015, ţările balcanice au devenit rute de tranzit majore pentru refugiaţii şi migranţii din Orientul Mijlociu, Afganistan, Asia şi Africa care fug de războaie şi sărăcie către Uniunea Europeană. Mulţi folosesc reţele de trafic pentru a-i ajuta.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Paisprezece morţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor de vest ale Turciei

Articole24 Oct • 113 vizualizări
0 comentarii

Accident grav în Mehedinți. O mașină în care s-ar fi aflat trei hoți urmăriți de Poliție a intrat într-un TIR

Articole23 Aug 2024
0 comentarii
sursa foto: captura video/SOS MEDITERRANEE France

Trei migranţi, găsiți morți în largul insulelor spaniole Canare / 15 supravieţuitori au fost salvaţi cu elicopterul

Articole31 Dec 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.