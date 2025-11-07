Şase migranţi au murit într-un accident rutier în Bulgaria după o urmărire cu poliţia / Șoferul român a fost reţinut

Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri agenția de știri BTA preluată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Autoturismul Skoda, înmatriculat în România şi care transporta 10 persoane nu a oprit pentru un control şi a încercat să evite oprir ea, joi noaptea, a afirmat comisarul şef al Poliţiei de frontieră, Anton Zlatanov, pe postul de televiziune bTV.

Poliţia a încercat să oprească vehiculul mai întâi la ora 21.30, la 50 kilometri sud de Burgas, au urmat alte două tentative de interceptare, iar la a treia, la intrarea în oraş, maşina a ieşit de pe şosea şi a ajuns în lac.

Cei şase au murit la faţa locului, în timp ce şoferul român şi tre i migranţi supravieţuitori au primit primul ajutor. Şoferul a fost reţinut, a precizat pentru agenţia France Presse un purtător de cuvânt al Ministerului bulgar de Interne.

Se crede că supravieţuitorii sunt din Afganistan.

Din 2015, ţările balcanice au devenit rute de tranzit majore pentru refugiaţii şi migranţii din Orientul Mijlociu, Afganistan, Asia şi Africa care fug de războaie şi sărăcie către Uniunea Europeană. Mulţi folosesc reţele de trafic pentru a-i ajuta.