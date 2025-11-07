Uniunea Europeană restricţionează acordarea de vize pentru cetăţenii ruşi

Uniunea Europeană impune începând de vineri reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetăţenilor ruşi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Ruşii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de viz e valabile pentru o singură intrare pe teritoriul Uniunii Europene.

Conform agenţiei citate, măsura are scopul de a întări securitatea europeană după mai multe atacuri hibride atribuite Rusiei de la începutul invaziei în Ucraina, în 2022.

„Să începi un război şi să te aştepţi să te poţi deplasa liber în Europa este greu de justificat”, a scris pe X Kaja Kallas, şefa diplomaţiei Europene.