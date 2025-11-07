G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Uniunea Europeană restricţionează acordarea de vize pentru cetăţenii ruşi

uniunea europeana, UE, comisia europeana, consiliul european, europa, bruxelles, strasbourg, luxemburg
Sursa foto; Unsplash / Guillaume Périgois

Uniunea Europeană restricţionează acordarea de vize pentru cetăţenii ruşi

Articole7 Noi • 139 vizualizări 1 comentariu

Uniunea Europeană impune începând de vineri reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetăţenilor ruşi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ruşii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de viz e valabile pentru o singură intrare pe teritoriul Uniunii Europene.

Conform agenţiei citate, măsura are scopul de a întări securitatea europeană după mai multe atacuri hibride atribuite Rusiei de la începutul invaziei în Ucraina, în 2022.

Să începi un război şi să te aştepţi să te poţi deplasa liber în Europa este greu de justificat”, a scris pe X Kaja Kallas, şefa diplomaţiei Europene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Turcia cere să fie inclusă în programul de apărare al Uniunii Europene

Articole5 Noi • 643 vizualizări
0 comentarii

Ucraina cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles

Articole31 Oct • 122 vizualizări
0 comentarii

Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în produsul intern brut din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat

Articole31 Oct • 5.439 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. In sfârșit! Presupun că in ww2 nu circulau liber germanii in Marea Britanie!
    La fel nu au ce căuta rușii, chinezii, iranienii, nord coreenii in UE, SUA sau statele aliate fără a fi căutați si-n ### și doar pentru negocieri nicidecum pentru turism!!!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.