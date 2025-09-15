Cum sunt atrași americanii de vizele „anti-woke” ale Rusiei

Într-o sală de judecată liniștită, camerele de filmat luminează un bărbat cu accent american care îi mulțumește lui Vladimir Putin pentru că i-a acordat azil. Ținând în mână certificatele albastre care confirmă dreptul familiei sale de cinci persoane de a locui și munci în Rusia, Leo Hare spune în fața camerei: „Mă simt ca și cum aș fi fost pus pe o arcă a siguranței”, scrie The Telegraph.

Soția lui răspunde timid: „Într-un fel, simt că tocmai m-am căsătorit cu Rusia”. Oricât de bizar ar părea, apariția familiei Hare la Moscova în august 2024 nu a fost deloc o raritate.

De fapt, mutarea lor din Texas îi face să fie una dintre familiile din ce în ce mai numeroase care, consternate de ceea ce consideră a fi declinul Occidentului „decadent”, criminalitatea și imigrația în masă, renunță la tot și fug în Rusia.

Tendința nu a trecut neobservată de guvernul lui Putin, care, la o lună după apariția familiei Hares în sala de judecată, a introdus o „viză pentru valori comune” care încurajează conservatorii occidentali nemulțumiți să se mute.

Până în prezent, peste 1.300 de persoane au obținut permise de ședere accelerate prin intermediul acestui program (inclusiv 300 din Germania, 163 din SUA și 87 din Marea Britanie), iar până la 150 de persoane pe lună depun cereri, potrivit oficialilor ruși. Viza „anti-woke”, așa cum este cunoscută informal, este disponibilă pentru cetățenii din aproape 50 de țări pe care Moscova le consideră ostile.

Protejarea valorilor „tradiționale”

Hare, care a ajuns în capitala Rusiei în decembrie 2023, spune că motivul pentru care s-a mutat a fost „agenda sexuală” pro-LGBT impusă copiilor și înfrângerea lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din 2020, pe care o consideră frauduloasă.

Bărbatul în vârstă de 62 de ani spune că a lăsat în urmă afacerea sa de curățare a covoarelor, a vândut totul și și-a cheltuit moștenirea pentru a se muta împreună cu soția sa Chantelle, în vârstă de 51 de ani, și cei trei fii ai lor, în vârstă de 18, 16 și 12 ani.

După ce a primit azil anul trecut, familia, care este formată din creștini devotați, a obținut în cele din urmă un permis de ședere temporară în iunie, în baza vizei pentru valori comune. Ei se descriu ca fiind „migranți morali”.

„Am părăsit America pentru că am văzut cum locul se destrăma încet și nu am vrut să fim acolo cu copiii noștri pentru a asista la asta”, spune Hare pentru The Telegraph.

Toate acestea constituie, desigur, muniție bună pentru Kremlin. Într-adevăr, ceremonia de acordare a azilului familiei Hare a fost difuzată de mass-media de stat rusă, care a anunțat cu mândrie: „Încă o familie americană a ales țara noastră… unde valorile tradiționale sunt protejate de stat”.

Occidentul este „prins într-o spirală a decăderii”

Propaganda rusă a prezentat mult timp țara ca un bastion al valorilor tradiționale, centrate pe familie, care, potrivit ei, sunt erodate în Occident, despre care Putin spune în mod obișnuit că este prins într-o spirală a decăderii morale și sociale.

Putin a îmbrățișat conservatorismul social din motive politice interne la începutul anilor 2010, în special prin legea din 2013 care interzice „propaganda gay” către copii. De la invadarea Ucrainei în 2022, el a intensificat atât campania de propagandă externă, cât și politicile conservatoare interne, inclusiv recentele măsuri severe împotriva avortului.

Însă imaginea sa atent construită a Rusiei ca refugiu pentru tradiționaliști nu corespunde întotdeauna cu realitatea. În ciuda renașterii religioase din anii 1990, Rusia rămâne o țară în mare parte seculară, modelată de 80 de ani de inginerie socială sovietică, cu doar 15% din populație frecventând regulat biserica.

Criminalitatea a atins, de asemenea, cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, iar țara se menține printre cele cu cea mai mare rată a divorțurilor din lume. În același timp, natalitatea a scăzut la un nivel record sub Putin – ceea ce, împreună cu creșterea numărului de decese cauzate de războiul din Ucraina, ar putea explica represiunea bruscă împotriva avortului.

Cu toate acestea, unii occidentali cred acest mesaj. Jozef Schutzman, un informatician în vârstă de 38 de ani, spune că nu întâlnise niciodată un rus înainte de a vinde tot ce avea familia sa și de a se muta din Kansas în suburbia Moscovei împreună cu soția sa australiană, Anna, în vârstă de 36 de ani, și cei șapte copii ai lor. La fel ca Hare, el invocă frustrarea față de ceea ce numește „propaganda LGBT” din SUA.

„Copiii tăi, pe care i-ai crescut să fie inocenți, să aibă valori tradiționale, să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice, pun întrebări de genul: «Tati, cine e acela? E o femeie? E un bărbat?», spune el pentru The Telegraph din capitala Rusiei. „Este extrem de confuz pentru copiii pe care i-ai crescut într-un mod foarte specific și evlavios.”

„Putin conduce Rusia ca un bărbat”

În timp ce Hare și Schutzman se grăbesc să menționeze probleme legate de sexualitate și gen, furia lor față de situația actuală din Occident este alimentată și de obligativitatea vaccinării, scăderea natalității și imigrația, printre alte probleme.

Schutzman, la rândul său, și-a mutat deja familia din Kansas City în timpul pandemiei de Covid pentru a evita obligativitatea purtării măștii și a vaccinării, relocându-se într-un oraș rural, conservator, care nu respecta astfel de reguli.

În cele din urmă, s-a simțit atras de Rusia datorită președintelui său. Putin, spune Schutzman, „este un lider care «se comportă ca un bărbat și conduce țara ca un bărbat. Și când spune că va face ceva, acel lucru se întâmplă».

„Nu-și cere scuze pentru felul în care se comportă și pentru felul în care conduce țara. El are grijă de țara sa. Este de necontestat că are o experiență extraordinară în a o readuce de la pragul distrugerii totale la statutul de putere mondială de succes, de superputere”.

Donald Trump, în comparație, este un „showman” care „face multe promisiuni pe care nu le respectă”, adaugă Schutzman.

Dar ce părere au noii veniți despre sutele de mii de morți cauzate de invazia Ucrainei de către Putin? „Este o adevărată tragedie”, spune Schutzman, care susține că simte compasiune pentru ambele părți. „Dar adevăratul vinovat pentru aceste rele este propria mea țară. Noi susținem NATO și am alimentat această dușmănie cu rușii.”

În ceea ce-l privește pe Hare, el spune că nu știe suficient despre conflict pentru a „face o declarație pe care să o pot susține”. „Sunt sigur că se întâmplă multe lucruri în culise despre care nu știu nimic și probabil că nu sunt de acord cu niciunul dintre ele în acest moment”, adaugă el.

„În căutarea Arcei lui Noe”

Majoritatea solicitanților de viză pe baza valorilor comune invocă o combinație de motive legate de siguranță, valori conservatoare și oportunități economice ca principale motive pentru mutare, potrivit lui Ilia Belobragin, partenerul general al MovetoRussia.com, o agenție de vize.

Programul, care se spune că „oferă sprijin umanitar persoanelor care împărtășesc valorile spirituale și morale tradiționale rusești”, oferă permise de ședere pe trei ani care pot fi transformate în cele din urmă în cetățenie deplină. Cei care obțin permisele au dreptul la pensie și la alocații pentru îngrijirea copiilor și beneficiază de acces la asistență medicală universală. Guvernul rus a introdus, de asemenea, inițiative pentru a ajuta noii veniți să găsească locuințe și locuri de muncă.

Dar migrația nu este facilitată doar de stat. Companiile private și persoanele fizice joacă și ele un rol important. Poate că nimeni nu joacă un rol mai important decât parlamentara Maria Butina. Femeia în vârstă de 36 de ani, care a fost condamnată în 2018 pentru spionaj în favoarea Moscovei împotriva SUA și deportată în Rusia în anul următor, a devenit susținătoarea publică a programului de vize al Kremlinului.

Ea conduce Welcome to Russia, o organizație cu o echipă de zeci de persoane care asistă străinii dornici să se mute în cadrul programului de valori comune. În noiembrie anul trecut, ea a lansat „Family – Russia” – un program difuzat de mass-media de stat rusă, care prezintă profilul celor care au ales să fugă din Occident.

„Statul rus consideră că este o misiune umanitară”, a declarat Butina pentru Washington Post la începutul acestui an, citând „LGBT și migranții” ca fiind cele două motive principale pentru care familiile fug din Occident. „Oamenii se mută pentru că sunt în căutarea arcei lui Noe.”

Propaganda pe YouTube

Totuși, nu toți cei care au făcut acest pas au considerat că stabilirea în Rusia a fost un proces simplu. Unii spun că s-au confruntat cu probleme juridice și financiare.

Familia Hare, de exemplu, a avut de înfruntat un proces de relocare deosebit de dificil.

După ce s-au stabilit în Ivanovo, un oraș situat la 250 km nord-est de Moscova, o afacere eșuată cu un localnic i-a lăsat cu o pierdere de 50.000 de dolari.

Programul, spune Hare, ar putea oferi mai mult sprijin celor care fac această mutare odată ce ajung în Rusia. Tatăl a trei copii, recunoaște că experiența sa a fost, uneori, „traumatică”. Neștiind limba rusă, copiii săi nu pot merge la școală și se simt izolați.

„Cred că trebuie făcut mai mult pentru a crea infrastructura birocratică care să permită realizarea acestui lucru. Trebuie doar să încerci să te ocupi de ramificațiile reale ale unei idei atât de uimitoare și revoluționare precum este decretul.”

Cu toate acestea, mulți dintre cei care au făcut această mutare par dornici să prezinte viața în Rusia ca fiind glorioasă. O serie de occidentali care au intrat în țară în cadrul programului de valori comune acumulează zeci de mii de vizualizări documentând poveștile lor pe rețelele de socializare, conținut care este la rândul său amplificat de mass-media oficială de stat.

Joseph Rose se numără printre ei. În februarie 2022, s-a mutat la Moscova din Florida împreună cu soția sa rusă, Svetlana Anohina-Rose, și cei cinci copii ai lor, deoarece ea avea dor de casă, iar el „vedea că lucrurile nu mergeau bine în Occident”.

Acum, Rose postează videoclipuri despre viața sa în Rusia pentru cei aproape 80.000 de abonați ai canalului său de YouTube, Expat American. Soția sa, între timp, conduce o companie de imigrare, Russia Expats, care ajută alte persoane din Occident să se mute și să găsească locuri de muncă și cazare.

Rose invocă declinul Occidentului – și în special scăderea natalității și temerile legate de „înlocuirea culturală” – când este întrebat de ce s-a mutat.

„Dacă oamenii nu au aproximativ trei copii pe familie, cultura voastră nu va continua… Deschidem ușile pentru alte culturi care au mulți copii”, spune el pentru The Telegraph.

„Aveți un loc unde se oferă beneficii mamelor care au copii. Aveți un alt loc unde copiii sunt încurajați să ia în considerare operația de schimbare a sexului.”

„ În Rusia, babushka [bunica] te ajută să-ți aduni copiii în tren, iar tinerii o ajută pe soția mea să care căruciorul”, adaugă Shutzman. „Este remarcabil cum te simți aici ca și cum ai aparține unui trib, în loc să fii doar o entitate individualistă.”

Familia Hare are și un canal YouTube, care prezintă viața de zi cu zi în Ivanovo și încercările lor de a începe o afacere cu nuci.

Ei duc o viață liniștită într-un apartament „foarte frumos” la etajul 10. Hare face pizza vinerea. Ei studiază limba rusă și lucrează ca profesori de engleză pentru a-și plăti facturile.

În ciuda tuturor dificultăților pe care le-au îndurat, „vom construi o viață aici”, spune Hare. „Trebuie doar să depășim obstacolele care ne stau în cale.”

Într-adevăr, nemulțumirile lui Hare legate de adaptarea la viața din noua lor casă pălesc în comparație cu criticile sale la adresa celei pe care au abandonat-o. „Am pierdut foarte mult când ne-am mutat în Rusia, dar considerăm că viitorul nostru este mai important decât ceea ce am putut dobândi și realiza în America”, spune el.

Notă: Traducerea a fost realizată cu ajutorul Deepl.com, revizuită de G4Media.ro