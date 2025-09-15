UE ia în calcul interdicția totală pentru turiștii ruși în Europa

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include măsuri mai dure privind acordarea vizelor pentru turiștii ruși și restricții suplimentare asupra libertății de mișcare a diplomaților ruși pe teritoriul blocului comunitar, transmite Euractiv.

Discuțiile revin în prim-plan pe fondul războiului prelungit din Ucraina și după ce, potrivit datelor Comisiei Europene, peste jumătate de milion de cetățeni ruși au obținut vize Schengen în 2024 – un număr record, în creștere față de anul precedent.

Dacă propunerea va fi adoptată, ar însemna armonizarea regulilor de intrare în toate statele membre, în condițiile în care, în prezent, emiterea vizelor rămâne o competență națională.

Țările de la frontiera estică a UE – Polonia, statele baltice, Cehia și Finlanda – au impus deja restricții severe, lăsând doar câteva excepții pentru cetățenii ruși. În schimb, state care beneficiază economic de pe urma turismului, precum Italia, Spania, Grecia și Franța, dar și Ungaria, au continuat să acorde vize într-un mod relativ permisiv.

Unele capitale mai radicale cer chiar interzicerea totală a vizitelor rusești, măsură ce ar necesita o majoritate calificată în UE pentru a fi adoptată.

„Nu putem accepta ca rușii să călătorească și să se bucure de viață în timp ce guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”, a declarat pentru Euractiv un diplomat european, subliniind că cei care vizitează UE fac parte, în general, din clasa de mijloc înstărită a Rusiei.