România vrea să dezvolte proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România / Ministrul Apărării: ”Avem șansa să devenim un hub regional pentru producția de drone”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a avut luni o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean în care a discutat despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România.

”Este un parteneriat care va putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare.

Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești.

România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte”, a precizat Moșteanu pe pagina sa de Facebook.