Donald Tusk: Serviciile de securitate au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale. Suspecții au fost reținuți

Serviciile de securitate din Polonia au neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, scrie presa poloneză.

„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Statului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Palatului Belweder. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a scris Donald Tusk pe X.