Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o „victorie personală” a lui Putin, consideră Zelenski. El exclude orice retragere a forţelor ucrainene din estul ţării în cadrul vreunui acord de pace şi confirmă înaintarea unor ”grupuri” ruse 10 km în anumite sectoare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marţi că întâlnirea prevăzută între Vladimir Putin şi Donald Trump vineri în Alaska este o ”victorie personală” a liderului de la Kremlin, şi subliniază că Kievul exclude orice a forţelor ucrainene din estul Ucrainei în cadrul unui posibil acord de pace, relatează AFP.

Volodimir Zelenski, care s-a adresat presei în Ucraina, confirmă că ”grupuri” de militari ruşi au reuşit să înainteze cu aproximativ zece kilometri în anumite sectoare ale forntului,

Însă Zelenski dă asigurări că ei vor fi ”distruşi”.

Aceste înaintări alimentează temeri cu privire la o înaintare favorabilă Kremlinului înaintea unui summit foarte aşteptat între Vladimir Putin şi omologul său american în Alaska, în vederea discutării unei posibile rezolvări a conflictului.

Una dintre soluţiile evocate de către Washington – fără alte precizări – este un schimb de teritorii între cele două ţări.

Kievul şi aliaţii săi europeni resping pur şi simplu această propunere.

”O VICTORIE PERSONALĂ”

Marţi, Volodimir Zelenski apreciază că această venire a lui Vladimir Putin în Statele Unite, după ce a fost izolat de lumea occidentală în urma inavziei sale la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022, este deja o ”victorie” a liderului de la Kremlin.

”El (Vladimir Putin) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce este, cred eu, pentru el, o victorie personală”, declară Volodimir Zelenski.

Prrin această întâlnire, Vladimir Putin iese din ”izolarea” în care se afla şi întârzie impunerea unor eventuale noi sancţiuni americane Rusiei.

Liderul ucrainean îndepărtează orice retragere a trupelor sale din estul Ucrainei în cadrul unui acord cu Moscova mediat de americani.

”Nu ne vom retrage din Donbas (din care fac parte regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk)”, declară Volodimir Zelenski.

El avertizează că, dacă acest teritoriu cade sub controlul Moscovei, va fi folosit apoi de către Kremlin ca o trambulină în vederea unei ”viitoare ofensive” în Ucraina.

CERINŢE RUSE INACCEPTABILE

Înainte să se întoarcă la Casa Albă, preşedintele american s-a lăudat că poate pune capăt invaziei ruse de trei ani în ”24 de ore”.

Însă ambiţiile sale au suferit un duş rece după trei runde de negocieri de pace între Kiev şi Moscova, organizate recent în Turcia.

În acest stadiu, Moscova cere ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni pe care le-a ocupat parţial – Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson -, Crimeea pe care a anexat-o în 2014, să renunţe la livrări de armament din Occident şi la vreo aderare la NATO.

Kievul respinge aceste cereri drept inacceptabile.

El cere. la rândul său, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean, garanţii de securitate din Occident – inclusiv continuarea livrărilor de armament şi desfăşurarea unui contingent european.

Moscova se opune cererilor ucrainene.

Întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin urmează să se desfăşoare aparent fără Volodimir Zelenski, alimentând temeri cu privire la încheierea unui acod fără Ucraina, care să o oblige să cedeze Rusiei porţiuni din teritoriul ucrainean.

Luni, Donald Trump s-a declarat ”contrariat” de refuzul Kievului de a ceda teritorii.

”Va exista un schimb de teritorii”, a subliniat miliardarul republican.

Volodimir Zelenski şi unii lideri europeni urmează să discute miercuri cu Donald Trump.