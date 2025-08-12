Departamentul de Stat al SUA, despre „deteriorarea” drepturilor omului în Europa / România, indicată pentru anularea alegerilor prezidențiale în decembrie, 2024

Statele Unite prezintă un raport în care semnalează „deteriorarea” drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte „restricţiile privind libertatea de exprimare,” iar România este indicată pentru că a anulat alegerile prezidențiale din 6 decembrie, 2024.

„La 6 decembrie, Curtea Constituțională din România a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, hotărând că: „multiple nereguli și încălcări ale legii electorale… au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale”, ridicând suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării alegerilor. Decizia Curții a fost criticată ca fiind o ingerință politică în alegeri și o restricție nejustificată asupra discursului politic nefavorabil, de o natură și severitate fără precedent”, se precizează în raportul Departamentului de stat al SUA.

Alte probleme semnificative din raport, în materie de drepturile omului, se referă și la crime, violențe sau amenințări cu violență motivate de antisemitism.

Guvernul a luat măsuri credibile pentru identificarea și pedepsirea funcționarilor care au comis abuzuri împotriva drepturilor omului, dar în unele cazuri acțiunile guvernului au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentat o problemă, relatează AFP.

Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit şi Franţa „situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în ultimul an”, conform raportului său pe 2024 cu privire la respectarea drepturilor omului la nivel global, care reflecte noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump, transmite Agerpres.

În ceea ce priveşte Franţa, raportul vizează în mod specific „informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare” şi denunţă, de asemenea, o reapariţie a actelor de antisemitism.

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte „discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase”.

Vicepreşedintele american JD Vance a provocat consternare în Germania, dar şi în Europa, când în timpul unui discurs în februarie la München a declarat că libertatea de expresie este „în regres” în Europa, şi a susţinut opiniile unor partide precum AfD, recent clasificată drept organizaţie „extremistă de dreapta” de către serviciile interne de informaţii germane.

Prezentând o imagine de ansamblu asupra situaţiei drepturilor omului în întreaga lume, raportul anual al Departamentului de Stat este publicat în general primăvara. Raportul pe 2024 a fost însă parţial redactat în timpul administraţiei democratului Joe Biden, ceea ce a determinat Departamentul de Stat să îl modifice şi să îl restructureze pentru a încorpora priorităţile administraţiei Trump.