Directoarea principalei agenţii sanitare americane a fost demisă de Trump

alegeri prezidentiale sua 2024, americane, statele unite, washington, steag, drapel
Sursa foto: Unsplash / Jonathan Simcoe

Articole28 Aug 0 comentarii

Casa Albă a confirmat miercuri demiterea directoarei principalei agenţii sanitare din Statele Unite, ultima acţiune într-o luptă între acest om de ştiinţă şi ministrul sănătăţii sceptic în privinţa vaccinurilor al lui Donald Trump, transmite News.ro.

Drama în trei acte care a agitat presa americană a început miercuri cu anunţul demisiei de către ministrul sănătăţii.

Însă Susan Monarez, care ocupa de mai puţin de o lună funcţia de director al Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), a negat rapid şi l-a acuzat pe ministru că încearcă să o îndepărteze pentru a continua o politică „care pune în pericol viaţa a milioane de americani”.

„Susan Monarez nu este de acord cu programul preşedintelui”, a declarat Kush Desai, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat transmis AFP. „Susan Monarez a refuzat să demisioneze, în ciuda faptului că a informat ministerul Sănătăţii despre intenţia sa de a face acest lucru, iar Casa Albă a demis-o pe doamna Monarez din funcţie”.

Responsabila „nu a demisionat şi nu a primit nicio notificare din partea Casei Albe care să indice că a fost concediată”, au declarat mai devreme avocaţii acesteia într-un comunicat transmis AFP.

„Fiind o persoană integrată şi dedicată ştiinţei, ea nu va demisiona”, au adăugat ei, acuzându-l pe ministrul sănătăţii Robert Kennedy Jr., contestat pentru poziţiile sale anti-vaccinare, că „instrumentalizează sănătatea publică în scopuri politice”.

Tot potrivit acestora, ministrul ar fi încercat să o îndepărteze pe Monarez după ce aceasta „a refuzat să valideze directive neştiinţifice şi periculoase şi să concedieze experţi”.

Cu câteva ore înainte, ministrul sănătăţii anunţase într-un scurt mesaj pe X că Monarez „nu mai era directoare” a CDC. „Îi mulţumim pentru serviciile sale devotate poporului american”, a adăugat acesta.

Vestea, relatată iniţial de The Washington Post, survine în plină reformă a politicii americane în materie de vaccinare, la iniţiativa lui RFK Jr.

„Ajunge!”, a reacţionat Demetre Daskalakis, un înalt funcţionar al CDC, pe X. Într-un mesaj lung, acesta şi-a anunţat demisia, denunţând presiunile exercitate de noua administraţie americană pentru „elaborarea de politici şi documente care nu reflectă realitatea ştiinţifică”.

Potrivit mass-media americane, alţi înalţi responsabili ai agenţiei au făcut acelaşi lucru.

De la preluarea funcţiei, Robert Kennedy Jr. a iniţiat o profundă reformă a agenţiilor sanitare americane şi a politicii de vaccinare a ţării, concediind experţi renumiţi, restricţionând accesul la vaccinurile împotriva Covid-19 sau tăind fondurile pentru dezvoltarea de noi vaccinuri.

Măsuri adesea luate împotriva consensului ştiinţific şi criticate de experţi externi.

Susan Monarez a fost confirmată la sfârşitul lunii iulie de Senatul american în fruntea CDC, una dintre agenţiile sanitare aflate sub egida Ministerului Sănătăţii.

Sute de angajaţi şi foşti angajaţi ai agenţiilor sanitare au semnat o scrisoare deschisă în care îl acuza pe RFK Jr. că îi pune în pericol prin răspândirea de informaţii false, în special despre vaccinuri.

