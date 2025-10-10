Kremlinul îl va susţine pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace / Directorul Premiului Nobel pentru Pace: Premiul a fost decis cu mult timp în urmă și nu vom schimba alegerea

Rusia ar susţine candidatura preşedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, a declarat vineri consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţia de ştiri TASS, informează agenția de știri Reuters, transmite Agerpres.

Câştigătorul premiului pe anul 2025 va fi anunţat la ora 09:00 GMT, dar observatorii experimentaţi ai premiului spun că este foarte puţin probabil ca Trump să fie desemnat câştigător.

Rusia a declarat în repetate rânduri că este recunoscătoare pentru eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-o serie de remarci făcute publice joi că Kievul îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel – pe care republicanul îl râvneşte în mod deschis – dacă liderul de la Casa Albă va reuşi să obţină un armistiţiu.

Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel, a declarat într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica, după presiunile exercitate de Trump, că decizia privind acordarea premiului Nobel pentru Pace a fost luată deja.

„Am avut ultima noastră reuniune luni, 6 octombrie, și nu mai sunt programate altele. Ceea ce se face înainte de 31 ianuarie 2025 contează, nu restul. Nu suntem sub nicio presiune, nici măcar din partea

Oslo”. Întrebat de presiunile lui Donald Trump, care au ajuns și la guvernul norvegian și la fostul secretar NATO Stoltenberg, Harpviken a precizat că instituția nu poate fi constrânsă politic.

„Nu. Deși, conform mandatului lui Alfred Nobel, unii jurați sunt aleși de Parlamentul norvegian, aceștia rămân absolut independenți. O dovadă în acest sens este premiul Nobel acordat activistului chinez Liu Xiaobo în 2010, în ciuda amenințărilor din partea Beijingului. Dacă am fi fost influențați de guvernul norvegian, nu cred că Liu ar fi câștigat…”, a spus directorul Institutului Nobel.