Trump va face un anunţ „emoţionant” despre Departamentul Apărării, potrivit Casei Albe

Preşedintele american Donald Trump va face marţi în Biroul Oval un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA, a transmis Casa Albă, la câteva zile după ce preşedintele a sugerat că ar putea restabili vechiul nume al „Departamentului de Război” pentru acest minister, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Preşedintele va face un anunţ emoţionant legat de Departamentul Apărării”, a declarat la postul Fox News purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Discursul din emblematicul birou prezidenţial, programat pentru ora 18:00 GMT, va fi prima apariţie publică a lui Trump de o săptămână, dispariţia sa alimentând în acest timp teoriile pe reţelele de socializare despre o posibilă deteriorare a stării sale de sănătate, lucru negat de Casa Albă.

Săptămâna trecută, în timpul unei întâlniri cu omologul său sud-coreean Lee Jae-myung, preşedintele american a sugerat posibilitatea schimbării numelui Departamentului Apărării, argumentând că Statele Unite au obţinut cele mai mari victorii militare pe vremea când acest minister se numea Departamentul de Război.

„Ştiţi, noi îi spunem Departamentul Apărării, dar, fie vorba între noi, cred că îi vom schimba numele (…). Am câştigat Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, iar atunci se numea Departamentul de Război. Şi pentru mine, asta este în realitate”, a indicat liderul de la Casa Albă.

Departamentul de Război a fost numele oficial al ministerului american al apărării până în anul 1947, când a fost reorganizat şi redenumit Departamentul Apărării, în cadrul unei strategii mai diplomatice în timpul Războiului Rece.

Ideea restabilirii „Departamentului de Război” a fost menţionată prima dată în martie de secretarul apărării Pete Hegseth, dar fără a detalia dacă această iniţiativă ar implica schimbări structurale în funcţionarea Pentagonului.