Zeci de persoane au fost arestate în Israel într-un caz de corupţie ce vizează cel mai mare sindicat din țară

Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Detectivi specializaţi „au arestat şi reţinut zeci de suspecţi acuzaţi de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere, precum şi spălare de bani şi evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat al poliţiei.

„Ancheta sub acoperire, desfăşurată în ulti mii doi ani, vizează importanţi oficiali ai Histadrut, ai autorităţilor locale şi întreprinderilor şi companiilor de stat, suspectaţi că au primit mită şi favoruri de la oameni de afaceri în schimbul promovării intereselor lor şi a unor câştiguri financiare”, se adaugă în comunicat.

Histadrut, cu peste 800.000 de membri, este cea mai mare confederaţie sindicală din Israel şi joacă un rol importa nt în societatea israeliană. Confederaţia sindicală a fost fondată în 1920, în Palestina aflată sub mandat britanic.

Preşedintele său, Arnon Bar David, a fost arestat luni în legătură cu acest caz, potrivit mass-media. Adus în faţa unui judecător, detenţia sa a fost prelungită cu opt zile.

Adversar al politicilor premierului Benjamin Netanyahu, el a făcut ape l la o grevă generală după demiterea în martie 2023 a ministrului apărării Yoav Gallant şi şi-a reiterat ameninţările cu greva în timpul războiului din Fâşia Gaza pentru a cere guvernului să ajungă la un acord pentru eliberarea ostaticilor.

Histadrut a reacţionat la aceste arestări, afirmând într-un comunicat că este „convinsă de nevinovăţia personalului său”.

„Cooperăm cu autorităţile… Activităţile Histadrut în serviciul public continuă în mod normal”, se adaugă în comunicat.

Primarul oraşului Kiryat Gat (sud), Kfir Suissa, membru al partidului Likud al lui Netanyahu, a fost primul oficial care a anunţat luni că a fost interogat de poliţie în legătură cu acest caz de corupţie.