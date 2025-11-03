Israelul a identificat cadavrele a trei ostatici restituite duminică de Hamas / Este vorba de trei soldați israelieni răpiți pe 7 octombrie 2023

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rămăşiţele restituite duminică Israelului de Hamas au fost identificate ca fiind a trei soldaţi israelieni răpiţi pe 7 octombrie 2023, a anunţat luni biroul prim-ministrului israelian, ceea ce ridică la 20 numărul de ostatici decedaţi ale căror trupuri au fost înapoiate de mişcarea islamistă dintr-un total de 28 pe care trebuie să le predea, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„După finalizarea procesului de identificare de către Institutul Naţional de Medicină Legală, în cooperare cu poliţia israeliană şi rabinatul militar”, armata „a informat familiile ostaticilor căzuţi în luptă (…) că rudele lor au fost repatriate în Israel şi au fost identificate”, a anunţat biroul într-un comunicat.

Cei decedaţi au fost identificaţi ca fiind căpitanul americano-israelian Omer Neutra, în vârstă de 21 de ani la momentul răpirii, caporalul Oz Daniel, în vârstă de 19 ani, şi colonelul Assaf Hamami, în vârstă de 40 de ani, ofiţerul cu gradul cel mai înalt căzut în mâinile Hamasului.

Potrivit Forumului familiilor ostaticilor, cei trei au fost ucişi în luptele din timpul atacului Hamas pe teritoriul israelian din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza, iar cadavrele lor au fost apoi luate şi duse în teritoriul palestinian.

Duminică seara, Israelul a anunţat că a primit rămăşiţele pământeşti ale celor trei ostatici, predate de Crucea Roşie, în cadrul acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas.

În ciuda mai multor momente de tensiune, un armistiţiu fragil se menţine în Gaza din 10 octombrie, în cadrul unui acord negociat de Statele Unite care prevede returnarea tuturor ostaticilor răpiţi în Israel, vii sau morţi.

În aplicarea acordului de încetare a focului, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici în viaţă deţinuţi în Gaza în schimbul eliberării a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni şi trebuie să restituie încă opt ostatici decedaţi. Israelul a acuzat în repetate rânduri Hamas că încetineşte procesul de restituire a cadavrelor, în timp ce organizaţia islamistă afirmă că încetinirea se datorează faptului că multe cadavre sunt îngropate sub dărâmăturile din Gaza.