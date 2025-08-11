Premierul Bolojan, către sindicatele profesorilor, după creșterea normei didactice: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani (sic!). Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ / Nicio referire la cererile sindicatelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanții celor trei mari federații sindicale din educație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, au fost luni, 11 august, la Guvern pentru a prezenta impactul măsurilor recente din domeniu. Premierul Ilie Bolojan le-a spus acestopra, potrivit unui comunicat de presă dat de Guvern, că în privința creșterii normei didactice, aceasta este în media europeană și că „va fi mai multă muncă pentru aceeași bani (sic!). Aceasta este realitatea”. Nu există, în comunicatul de la Palatul Victoria, nicio propunere sau poziție a sindicatelor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Din fotografiile publicate de Guvern, echipele Guvernului și ale sindicatelor au stat la masă pe poziții adverse. Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost însoțit de ministrul Educației și Cercetării Daniel David și de secretarii de stat din Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion și Gigel Paraschiv.

Bolojan le-a spus sindicaliștilor că „măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”.

Este prima întâlnire a premierului cu sindicatele din Educație după intrarea în vigoare a Legii Bolojan, 141/2025 și după ce sindicatele au declanțat protestele din fața Ministerului Educației.