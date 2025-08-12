Back 2 School sustenabil: telefoane recondiționate cu reduceri de până la 500 de lei pe Flip.ro

Odată cu sfârșitul vacanței de vară, încep și pregătirile pentru un nou an școlar. Pe lângă rechizite și manuale, mulți părinți trebuie să adauge pe listă și un device de încredere pentru copiii lor, un instrument esențial în viața școlară actuală, fie că vorbim de teme, proiecte sau comunicarea cu profesorii.

Pentru a face această investiție mai accesibilă și mai sustenabilă, Flip.ro dă startul campaniei Back 2 School, desfășurată între 11 august și 14 septembrie, cu reduceri de până la 500 de lei la o selecție de telefoane recondiționate.

Educație și responsabilitate, dincolo de preț

Flip.ro promovează nu doar o opțiune mai accesibilă financiar, ci și una mai prietenoasă cu mediul. Prin alegerea unui device recondiționat, familiile contribuie la reducerea risipei electronice, o lecție practică de sustenabilitate pentru cei (mai) mici.

O gamă variată de produse, la prețuri prietenoase

Indiferent dacă ai nevoie de un telefon, o tabletă sau un laptop, Flip.ro îți oferă device-uri de încredere, la prețuri accesibile:

Apple iPhone 13 (128 GB, foarte bun) – de la 1.699,99 lei

Apple iPhone 14 (128 GB, foarte bun) – de la 2.149,99 lei

Samsung Galaxy S23 5G Dual Sim (256 GB, foarte bun) – de la 1.859,99 lei

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB, foarte bun) – de la 4.320 lei

Apple iPhone 16 (256 GB, ca nou) – de la 4.160 lei

Economisire inteligentă

Un device recondiționat nu înseamnă doar un preț mai mic, ci și o investiție inteligentă. Pe Flip.ro, toate produsele sunt verificate și testate riguros cu ajutorul a până la 67 de teste, astfel încât să poți avea încredere că primești un device în perfectă stare de funcționare. În plus, poți economisi până la 40% față de prețul unui device nou, fără a face compromisuri la calitate.

Dispozitivele electronice vândute pe Flip.ro au garanție 24 de luni, retur gratuit 30 de zile, și posibilitatea de plată în rate. Toate dispozitivele vin la pachet cu accesorii de încărcare noi, potrivite fiecărui model.

*Prețuri comunicate de Flip.ro la data publicării articolului.