Back 2 School sustenabil: telefoane recondiționate cu reduceri de până la 500 de lei pe Flip.ro
Odată cu sfârșitul vacanței de vară, încep și pregătirile pentru un nou an școlar. Pe lângă rechizite și manuale, mulți părinți trebuie să adauge pe listă și un device de încredere pentru copiii lor, un instrument esențial în viața școlară actuală, fie că vorbim de teme, proiecte sau comunicarea cu profesorii.
Pentru a face această investiție mai accesibilă și mai sustenabilă, Flip.ro dă startul campaniei Back 2 School, desfășurată între 11 august și 14 septembrie, cu reduceri de până la 500 de lei la o selecție de telefoane recondiționate.
Educație și responsabilitate, dincolo de preț
Flip.ro promovează nu doar o opțiune mai accesibilă financiar, ci și una mai prietenoasă cu mediul. Prin alegerea unui device recondiționat, familiile contribuie la reducerea risipei electronice, o lecție practică de sustenabilitate pentru cei (mai) mici.
O gamă variată de produse, la prețuri prietenoase
Indiferent dacă ai nevoie de un telefon, o tabletă sau un laptop, Flip.ro îți oferă device-uri de încredere, la prețuri accesibile:
- Apple iPhone 13 (128 GB, foarte bun) – de la 1.699,99 lei
- Apple iPhone 14 (128 GB, foarte bun) – de la 2.149,99 lei
- Samsung Galaxy S23 5G Dual Sim (256 GB, foarte bun) – de la 1.859,99 lei
- Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB, foarte bun) – de la 4.320 lei
- Apple iPhone 16 (256 GB, ca nou) – de la 4.160 lei
Economisire inteligentă
Un device recondiționat nu înseamnă doar un preț mai mic, ci și o investiție inteligentă. Pe Flip.ro, toate produsele sunt verificate și testate riguros cu ajutorul a până la 67 de teste, astfel încât să poți avea încredere că primești un device în perfectă stare de funcționare. În plus, poți economisi până la 40% față de prețul unui device nou, fără a face compromisuri la calitate.
Dispozitivele electronice vândute pe Flip.ro au garanție 24 de luni, retur gratuit 30 de zile, și posibilitatea de plată în rate. Toate dispozitivele vin la pachet cu accesorii de încărcare noi, potrivite fiecărui model.
*Prețuri comunicate de Flip.ro la data publicării articolului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.