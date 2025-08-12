G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Back 2 School sustenabil: telefoane recondiționate cu reduceri de până la 500…

Back 2 School sustenabil: telefoane recondiționate cu reduceri de până la 500 de lei pe Flip.ro

Articole12 Aug 0 comentarii

Odată cu sfârșitul vacanței de vară, încep și pregătirile pentru un nou an școlar. Pe lângă rechizite și manuale, mulți părinți trebuie să adauge pe listă și un device de încredere pentru copiii lor, un instrument esențial în viața școlară actuală, fie că vorbim de teme, proiecte sau comunicarea cu profesorii.

Pentru a face această investiție mai accesibilă și mai sustenabilă, Flip.ro dă startul campaniei Back 2 School, desfășurată între 11 august și 14 septembrie, cu reduceri de până la 500 de lei la o selecție de telefoane recondiționate.

Educație și responsabilitate, dincolo de preț

Flip.ro promovează nu doar o opțiune mai accesibilă financiar, ci și una mai prietenoasă cu mediul. Prin alegerea unui device recondiționat, familiile contribuie la reducerea risipei electronice, o lecție practică de sustenabilitate pentru cei (mai) mici.

O gamă variată de produse, la prețuri prietenoase

Indiferent dacă ai nevoie de un telefon, o tabletă sau un laptop, Flip.ro îți oferă device-uri de încredere, la prețuri accesibile:

  • Apple iPhone 13 (128 GB, foarte bun) – de la 1.699,99 lei
  • Apple iPhone 14 (128 GB, foarte bun) – de la 2.149,99 lei
  • Samsung Galaxy S23 5G Dual Sim (256 GB, foarte bun) – de la 1.859,99 lei
  • Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB, foarte bun) – de la 4.320 lei
  • Apple iPhone 16 (256 GB, ca nou) – de la 4.160 lei

Economisire inteligentă

Un device recondiționat nu înseamnă doar un preț mai mic, ci și o investiție inteligentă. Pe Flip.ro, toate produsele sunt verificate și testate riguros cu ajutorul a până la 67 de teste, astfel încât să poți avea încredere că primești un device în perfectă stare de funcționare. În plus, poți economisi până la 40% față de prețul unui device nou, fără a face compromisuri la calitate.

Dispozitivele electronice vândute pe Flip.ro au garanție 24 de luni, retur gratuit 30 de zile, și posibilitatea de plată în rate. Toate dispozitivele vin la pachet cu accesorii de încărcare noi, potrivite fiecărui model.

*Prețuri comunicate de Flip.ro la data publicării articolului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.