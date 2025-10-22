Grindeanu: PSD va veni cu o propunere de lege pentru pensiile magistraţilor care va trece de CCR și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale / Nu este normal să ieși la pensie la 48-49 de ani cu 7 -10.000 de euro

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, la Craiova, că social-democraţii vor veni cu o propunere de lege care va trece de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi „va readuce normalitatea” în sistemul de pensii ale magistraţilor.

„PSD va veni cu o propunere de lege care va readuce în parametri decenţei toate aceste excese, fiindcă nu este normal să ieşi la pensie la 48-49 de ani cu 7-10.000 de euro. Astea nu sunt lucruri normale şi trebuie să fie îndreptate. Dar dacă vrei să îndrepţi aceste lucruri, asta se face şi ascultând sistemul şi vorbind cu ministrul Justiţiei care a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora mai degrabă decât a rezolva aceste probleme. Şi vă asigurăm că vom propune o lege care va trece şi de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraţilor. Şi lucrul acesta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunt şi lumini pus la cale de unii şi alţii”, a spus Grindeanu.

PSD Dolj a votat miercuri, în cadrul unei conferinţe extraordinare, ca la congresul din 7 noiembrie, delegaţii organizaţiei să îl susţină pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de preşedinte şi pe Claudiu Manda pentru funcţia de secretar general.

Cu acest prilej, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD este principalul partid din coaliţia de guvernare, iar poziţia sa trebuie respectată de partenerii politici.

„Te aştepţi ca cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administraţia locală sau centrală, să nu le accepţi şi te aştepţi ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci. Nu, PSD nu va accepta aceste lucruri şi vă promită că împreună cu Claudiu şi cu echipa, după congresul din 7 noiembrie, toate aceste lucruri nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru, pentru că nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD şi acest lucru trebuie să-l conştientizeze şi ceilalţi. Nu poţi să vii şi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să trimită ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, o hârtie către tine prim-ministru, să facă o hârtie şi să spună că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti tu învăţat. Şi te aştepţi de la CCR să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliţie şi spui că ai de gând să o iei de la capăt în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea dacă îţi doreşti cu adevărat să îndrepţi aceste nedreptăţi sociale sau vrei să faci doar un jos de imagine, de orgoliu personal”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat că românii cer de la PSD respect, siguranţă şi un nivel de trai mai bun.

„Vreau să vă îndemn să le dăm românilor ceea ce de fapt ne cer: respect, siguranţă şi un nivel de trai mai bun. Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile, să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Ştiu că ţara aşteaptă de la noi mai mult decât discursuri, aşteaptă soluţii. De aceea, îndemnul meu este să fim uniţi pentru români, puternici împreună”, a mai spus Grindeanu.

La conferinţa extraordinară a PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda a anunţat că după 12 ani se retrage din funcţia de preşedinte al organizaţiei şi candidează pentru funcţia de secretar general al partidului, la congresul din 7 noiembrie, făcând astfel parte din echipa lui Grindeanu. Manda l-a propus pentru funcţia de preşedinte al PSD Dolj pe Cosmin Vasile, care a fost ales cu unanimitate de voturi.