Deputatul PNL Ionel Bogdan, despre achiziţia de microbuze şcolare: Solicit ministrului Dragoş Pâslaru o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă public cât mai repede

Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, de 16+1 locuri. El a adăugat că, dacă există suspiciuni, ele trebuie clarificate de instituţiile statului. ”Solicit, de asemenea, ministrului Dragoş Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă cât mai repede public”, a afirmat el, conform News.ro.

”Spaţiul public este inundat zilele acestea de subiectul microbuzelor şcolare achiziţionate prin PNRR. Se compară mere cu pere, preţuri fără TVA şi cu preţuri cu TVA, din dorinţa de a se ajunge la o singură concluzie: există mari nereguli şi suspiciuni în aceste achiziţii. Mai mult, se repetă informaţia că s-au achiziţionat mai puţine microbuze la un cost mai mare. Adevărul e simplu, dar nu senzaţional: iniţial s-a discutat despre 3.200 microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri. După consultarea primăriilor din ţară s-a constatat că în peste 90% din localităţi sunt necesare microbuze cu o capacitate mai mare de transport persoane. Prin urmare, 99% dintre achiziţii, au fost făcute pentru microbuze de 16+1 locuri – capacitate dublă, ceea ce înseamnă şi un transport mai eficient pentru elevi şi un număr mai mic de şoferi”, a arătat Ionel Bogdan, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a explicat că bugetul este acelaşi, doar că un vehicul mai mare costă mai mult, deci numărul total scade.

El a publicat ofertele primite de la două companii din domeniu, cărora le-au cerut oferte pentru fundamentarea preţurilor reprezentanţii Consiliului Judeţean şi care au trimis preţuri mai mari decât cel la care s-a finalizat (după contestaţii la CNSC şi în instanţă) achiziţia microbuzelor şcolare în Maramureş.

”Dacă cineva are suspiciuni, există instituţii ale statului care trebuie să verifice aceste lucruri. Solicit, de asemenea, ministrului Dragoş Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă cât mai repede public. Iar până atunci, să ne uităm la fapte, nu doar la titluri senzaţionale”, a conchis el.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după apariţia unor informaţii că în unele judeţe aceasta s-ar fi făcut la un preţ dublu.