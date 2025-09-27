Rogobete anunță un program naţional AP-IAAM, finanţat direct de Ministerul Sănătăţii, pentru achiziţia de dezinfectanţi, materiale de protecţie, echipamente, filtre HEPA şi consumabile pentru reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, măsuri „ferme şi concrete” pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor, transmite Agerpres.

Astfel, acesta anunţă crearea unui program naţional AP-IAAM, finanţat direct de Ministerul Sănătăţii, pentru achiziţia de dezinfectanţi, materiale de protecţie, echipamente, filtre HEPA şi consumabile pentru reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi modificări legislative şi training obligatoriu pentru tot personalul medical privind prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale.

De asemenea, în lista de măsuri sunt incluse extinderea echipele secţiilor ATI cu personal specializat şi format corespunzător în controlul şi monitorizarea infecţiilor (inclusiv prin posibilitatea de includere a medicilor epidemiologi în normativul de personal al secţiilor ATI) şi sancţiuni clare şi aplicabile imediat pentru nerespectarea protocoalelor specifice pentru controlul, monitorizarea şi limitarea infecţiilor nosocomiale.

„Această tragedie nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor”, afirmă Alexandru Rogobete.



El a mai spus că a dispus demiterea conducerii DSP Iaşi şi că a solicitat Preşedintelui CJ Iaşi schimbarea managerului spitalului, din cauza reacţiei întârziate şi a lipsei grave de coordonare administrative şi procedurale.

Raportul Corpului de Control va fi făcut public, pentru a asigura transparenţă şi responsabilitate. Nu exclud noi demiteri şi sancţiuni. Pot să înţeleg multe, dar nepăsarea, indolenţa, dezordinea şi haosul administrativ NU vor fi tolerate. Nu mai merge ‘las’ că e bine şi aşa’! Cine nu îşi face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo! Nu ne limităm doar la sancţiuni. Am decis implementarea unor măsuri ferme şi concrete”, a scris ministrul pe Facebook.

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens”.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a amendat cu 10.000 de lei epidemiologul spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale, cu aceeaşi sumă fiind sancţionat şi medicul ATI, pentru nerespectarea protocoalelor, şi cu 50.000 de lei spitalul, tot pentru nerespectarea protocoalelor.