Peste 1200 de microbuze școlare electrice, în valoare de 250 de milioane de euro, vor fi achiziționate prin PNRR

Peste 1.200 de localităţi, cu precădere în mediul rural izolat, vor beneficia de microbuze electrice destinate transportului şcolar, în baza unei finanţări PNRR în valoare totală de 250 de milioane de euro, potrivit Agerpres.

Marţi, la Palatul Victoria, în prezenţa premierului Marcel Ciolacu, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, şi reprezentanţii consiliilor judeţene au semnat contractele de finanţare.

Prim-ministrul a reamintit că în urmă cu o lună şi jumătate au fost alocate peste un miliard de euro, din PNRR, pentru dotarea a 5.600 de unităţi de învăţământ preuniversitar.

„Astăzi, tot prin PNRR, alocăm încă 250 de milioane de euro fără TVA pentru achiziţionarea a peste 1.200 de microbuze electrice destinate transportului elevilor”, a spus Ciolacu.

Ligia Deca a menţionat că, prin achiziţionarea microbuzelor, aproape 213.000 de elevi vor beneficia de transport şcolar „sigur şi sustenabil”. După semnarea contractelor, autorităţile locale vor demara demersurile necesare pentru achiziţia efectivă a microbuzelor şi livrarea lor.

„Ţinta estimată la momentul redactării PNRR a fost de 3.200 de microbuze, însă suma alocată a fost raportată exclusiv la costurile unui microbuz de tip 8+1 locuri. Ulterior, autorităţile publice locale au semnalat, succesiv, nevoia de microbuze mult mai mari, de cel puţin 16+1 locuri, având în vedere efectivele mari de elevi. Am susţinut constant această solicitare, în pofida dificultăţilor asociate costurilor cel puţin duble faţă de estimarea iniţială. Am făcut, aşadar, eforturi să suplimentăm cu încă 50 de milioane de euro alocarea financiară a investiţiei – de la 200 la 250 de milioane de euro, fără TVA. De asemenea, v-am cerut dumneavoastră, am cerut ajutorul şi sprijinul consiliilor judeţene, şi l-am obţinut, printr-o cofinanţare de peste 7 milioane de euro din partea dumnealor, pentru a satisface cât mai mult nevoia locală de transport şcolar”, a precizat Ligia Deca.

Planul inițial era să cumpere 3200 de microbuze școlare

Într-un document transmis de Guvern, vineri, la Comisia Europeană, obținut de G4Media.ro, numărul microbuzelor școlare electrice a fost tăiat la jumătate față de planul inițial. Mai exact, de la cele 3.200 de microbuzele școlare electrice destinate transportului elevilor din localitățile izolate din zonele rurale, câte erau în PNRR, în documentul obținut de G4Media, Ministerul Educației a solicitat doar 1.600.

Totuși, Ministerul Educației a precizat pentru Edupedu că numărul copiilor care vor beneficia de transport școlar rămân aceiași, însă vor fi grupați în microbuze cu o capacitate mai mare de locuri.

Termenul până la care microbuzele electrice ar fi trebuit să fie achiziționate și utilizate era inițial 30 iunie 2023, dar nu a fost respectat, așa că guvernanții cer un nou termen – finalul anului viitor – 31 decembrie 2024.