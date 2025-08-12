Puternic incendiu de vegetaţie în apropierea localităţii Berceni (Ilfov) / Flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare

Pompierii intervin, marţi, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins vehetaţie uscată în apropierea localităţii Berceni. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare, transmite News.ro.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetaţie uscată, în proximitatea localităţii Berceni, spre localitatea Frumuşani, la limita judeţelor Ilfov şi Giurgiu. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la vegetaţie uscată, pe o suprafaţă de aproximativ 40 ha”, anunţă, marţi, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului şi schimbarea direcţiei de propagare a flacărilor.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dintre care 2 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu şi o autospecială de stingere din cadrul ISU Călăraşi.