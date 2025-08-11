Procuratura generală din Republica Moldova a transmis o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc

Procuratura generală a transmis vineri, 8 august, autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată pe 24 iulie, informează Moldpres. Potrivit unui comunicat al Procuraturii generale, cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită.

„Transmiterea acestei cereri este necesară pentru a asigura respectarea regulii specialității. Potrivit acestei reguli, o persoană extrădată poate fi urmărită penal sau judecată doar pentru faptele care au stat la baza cererii/cererilor de extrădare aprobate. Tragerea la răspundere pentru alte fapte comise de persoana extrădată până la predarea ei poate avea loc, doar dacă statul solicitat își exprimă consimțământul pentru aceasta”, notează Procuratura generală.

Instituția precizează că, reieșind din volumul considerabil de acte care a fost necesar de tradus, conform cerințelor tratatelor internaționale aplicabile, dar și a solicitării părții elene, pregătirea actelor de referință a presupus un efort semnificativ și a necesitat timp suplimentar.

„Procuratura Generală menține comunicarea directă cu autoritățile statului solicitat, pentru aplicarea procedurilor de cooperare juridică internațională în materie penală, în scopul realizării eficiente a acțiunilor în curs, în condițiile de asigurare a respectării acordurilor internaționale ce vizează procesul de extrădare”, se mai arată în comunicatul citat.

Anterior autoritățile elene au informat că ședința Curții de Apel din Atena pentru examinarea cererii de extrădare a acestuia este programată pentru data de 13 august.

Procuratura generală a precizat însă că această audiere nu va fi decisivă. Hotărârea finală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc va fi luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene, după parcurgerea tuturor etapelor legale.

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019. El a fost reținut la 22 iulie curent de autoritățile Republicii Elene, pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

Ulterior, la 23 iulie, pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest, în vederea extrădării, de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură. La 24 iulie, PG a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

Alături de Vladimir Plahotniuc a fost reținut și fostul deputat Constantin Țuțu. Un set de documente care aparțin acestora a fost ridicat în urma perchezițiilor corporale desfășurate la aeroport și la domiciliul din Grecia. Actele aveau identități diferite, iar unele dintre ele aparțineau aceluiași stat.

