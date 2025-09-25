G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Casa Albă a solicitat agenţiilor federale să pregătească planuri de concedieri în…

alegeri prezidentiale sua 2024, americane, statele unite, congres american, capitoliu, washington, steag, drapel
Sursa foto: ID 113841492 | © Photovs | Dreamstime.com

Casa Albă a solicitat agenţiilor federale să pregătească planuri de concedieri în masă în cursul unui posibil „shutdown”

Articole25 Sep • 521 vizualizări 0 comentarii

Casa Albă a solicitat miercuri agenţiilor federale să pregătească planuri pentru concedieri în masă, în timpul unei posibile „închideri” a guvernului – shutdown – săptămâna viitoare, ceea ce ar marca un viraj brusc de la concedierile temporare care au avut loc anterior în astfel de situaţii, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-o notă trimisă miercuri agenţiilor federale, Biroul pentru management şi buget (OMB) al Casei Albe le-a cerut să identifice programele, proiectele şi activităţile pentru care finanţarea va expira la 1 octombrie dacă Congresul SUA nu adoptă o lege pentru a menţine funcţionarea guvernului federal.

Nu este clar dacă prin această mutare Casa Albă vrea să profite de shutdown pentru a înainta cu eforturile preşedintelui Donald Trump de a reduce forţa de muncă federală sau dacă este vorba de o tactică de negociere pentru a-i forţa pe democraţi să accepte adoptarea bugetului susţinut de republicani.

Agenţiilor li s-a spus să prezinte OMB planurile de reducere a efectivelor şi să emită notificări angajaţilor, chiar dacă aceştia ar urma să fie exceptaţi sau trimişi în şomaj tehnic în situaţia întreruperii finanţării. Nota OMB a fost anunţată anterior de Politico.

Trump a anulat marţi o întâlnire cu lideri democraţi din Congres pentru a discuta despre finanţarea guvernamentală, crescând riscul unui shutdown parţial, de săptămâna viitoare. Atât republicanii, cât şi democraţii s-au învinovăţit reciproc pentru impas.

La preluarea mandatului, în ianuarie, Trump a lansat o campanie de reducere a forţei de muncă civile federale de 2,4 milioane de angajaţi, despre care afirmă că este supradimensionată şi ineficientă.

Circa 300.000 de lucrători civili federali îşi vor fi părăsit locurile de muncă până la sfârşitul anului în curs, a indicat în august pentru Reuters directorul agenţiei pentru resurse umane din cadrul administraţiei (OPM), Scott Kupor.

Aproximativ 154.000 dintre aceşti angajaţi au acceptat o sumă compensatorie şi urmează să iasă de pe statul de plată al guvernului SUA pe 30 septembrie, ultima zi a anului fiscal al administraţiei federale. Este, de asemenea, termenul limită pentru ca Trump şi Congresul să ajungă la un acord privind cheltuielile federale pentru a evita o oprire a activităţii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump va face un anunţ „emoţionant” despre Departamentul Apărării, potrivit Casei Albe

Articole2 Sep 2025 • 719 vizualizări
0 comentarii

Trump taie din nou 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. Democraţii i se opun. Risc al unui „shutdown” în septembrie

Articole30 Aug 2025 • 740 vizualizări
1 comentariu

Directoarea principalei agenţii sanitare americane a fost demisă de Trump

Articole28 Aug 2025 • 322 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.