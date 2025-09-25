Casa Albă a solicitat agenţiilor federale să pregătească planuri de concedieri în masă în cursul unui posibil „shutdown”

Casa Albă a solicitat miercuri agenţiilor federale să pregătească planuri pentru concedieri în masă, în timpul unei posibile „închideri” a guvernului – shutdown – săptămâna viitoare, ceea ce ar marca un viraj brusc de la concedierile temporare care au avut loc anterior în astfel de situaţii, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Într-o notă trimisă miercuri agenţiilor federale, Biroul pentru management şi buget (OMB) al Casei Albe le-a cerut să identifice programele, proiectele şi activităţile pentru care finanţarea va expira la 1 octombrie dacă Congresul SUA nu adoptă o lege pentru a menţine funcţionarea guvernului federal.

Nu este clar dacă prin această mutare Casa Albă vrea să profite de shutdown pentru a înainta cu eforturile preşedintelui Donald Trump de a reduce forţa de muncă federală sau dacă este vorba de o tactică de negociere pentru a-i forţa pe democraţi să accepte adoptarea bugetului susţinut de republicani.

Agenţiilor li s-a spus să prezinte OMB planurile de reducere a efectivelor şi să emită notificări angajaţilor, chiar dacă aceştia ar urma să fie exceptaţi sau trimişi în şomaj tehnic în situaţia întreruperii finanţării. Nota OMB a fost anunţată anterior de Politico.

Trump a anulat marţi o întâlnire cu lideri democraţi din Congres pentru a discuta despre finanţarea guvernamentală, crescând riscul unui shutdown parţial, de săptămâna viitoare. Atât republicanii, cât şi democraţii s-au învinovăţit reciproc pentru impas.

La preluarea mandatului, în ianuarie, Trump a lansat o campanie de reducere a forţei de muncă civile federale de 2,4 milioane de angajaţi, despre care afirmă că este supradimensionată şi ineficientă.

Circa 300.000 de lucrători civili federali îşi vor fi părăsit locurile de muncă până la sfârşitul anului în curs, a indicat în august pentru Reuters directorul agenţiei pentru resurse umane din cadrul administraţiei (OPM), Scott Kupor.

Aproximativ 154.000 dintre aceşti angajaţi au acceptat o sumă compensatorie şi urmează să iasă de pe statul de plată al guvernului SUA pe 30 septembrie, ultima zi a anului fiscal al administraţiei federale. Este, de asemenea, termenul limită pentru ca Trump şi Congresul să ajungă la un acord privind cheltuielile federale pentru a evita o oprire a activităţii.