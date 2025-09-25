Victorie superbă: Aur pentru echipajul de dublu rame feminin al României la CM de Canotaj

Simona Radiș și Magda Rusu au adus României medalia de aur în proba de dublu rame feminin contând pentru Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Aur pentru Simona Radiș și Magda Rusu la CM de canotaj de la Shanghai

Cele două sportive din România au dominat cursa și au ieșit învingătoare în fața echipajelor din Franța (medalii de argint) și SUA (medalii de bronz).

Simona Radiș are 26 de ani, iar Magda Rusu 25 de ani.

De asemenea, echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint tot în cadrul CM de canotaj de la Shanghai.

Lehaci şi Arteni au fost întrecuţi de echipajul Noii Zeelande, în timp ce podiumul a fost completat de Elveția.