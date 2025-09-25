G4Media.ro
23 de persoane arestate la Arad după 64 de percheziții la presupuși…

cocaina, droguri, traficanti
sursa foto: DIICOT

23 de persoane arestate la Arad după 64 de percheziții la presupuși traficanți de droguri

23 de suspecţi au fost arestaţi preventiv sau la domiciliu în urma celor 64 de percheziţii care au avut loc marţi, în Arad, la presupuşi traficanţi de droguri, fiind ridicate diferite cantităţi de substanţe interzise, pistoale sau bani, transmite Agerpres.

Reprezentanţii DIICOT Arad au declarat joi că 15 suspecţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar opt au fost arestaţi la domiciliu.

În urma percheziţiilor, arată DIICOT, au fost găsite diferite cantităţi de droguri de risc şi droguri de mare risc, dar şi pistoale, cartuşe, sume de bani şi alte elemente probatorii.

Jumătate dintre cei arestaţi provin dintr-un cartier rău-famat al Aradului (Checheci), unde drogurile se vând pe stradă, au adăugat, pentru AGERPRES, surse implicate în cercetări. Aici au avut loc şi cele mai multe dintre percheziţii.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad şi procurorii DIICOT au descins, marţi, la 64 de adrese din Arad, într-un dosar de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu substanţe psihoactive, toate în formă continuată.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad informase, printr-un comunicat de presă, că, ”în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, peste 20 de persoane, acţionând în baza unor înţelegeri prealabile, ar fi procurat, deţinut, depozitat, transportat, intermediat, oferit cu titlu gratuit şi vândut, în mod repetat, droguri şi substanţe cu efect psihoactiv, în scopul obţinerii facile a unor importante sume de bani”.

