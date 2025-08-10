G4Media.ro
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea…

Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70%

10 Aug

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, în unele cazuri chiar cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile, transmite Agerpres.

El a arătat că, din datele existente, impozitele nu sunt la un nivel care reflectă valoarea proprietăţii, creşterea impozitelor urmând să fie cuprinse în al doilea pachet de măsuri de austeritate.

Întrebat dacă impozitele ar putea creşte cu 70%, Ilie Bolojan a răspuns că acest lucru este posibil, în localităţile unde nu s-au indexat de ani de zile.

„Afirmaţia generală nu este aşa, dar este posibil ca acolo unde, într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice. Pentru că, pentru persoanele juridice, calculele se fac după alte formule care ţin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil ca, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru. Deci, o creştere de impozite pe proprietăţi la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate funcţie de valoare de piaţă, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor”, a spus Bolojan, la Antena 3.

Premierul a menţionat că aceste ajustări sunt luate în calcul în contextul crizei bugetare prin care trece România.

În ceea ce priveşte destinaţia fondurilor obţinute din majorările de impozit, Bolojan a precizat că vor fi încasate de autorităţile locale, reprezentând venituri suplimentare pentru bugetele acestora.

„Nu mai avem posibilitatea să direcţionăm pentru autorităţile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli sumele care au fost direcţionate până acum, datorită volumului mare de investiţii pe care l-a generat România şi datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat la bugetul de stat. (…) Aceşti bani (din majorarea impozitelor – n.r.) vor fi încasaţi de către unităţile administrative din România şi va fi, practic, un venit suplimentar pentru ele. În aceeaşi proporţie, sau mai puţin, asta se va decide în toamna acestui an, pentru că aceste impozite intră în plată de anul viitor, ar urma ca statul să direcţioneze mai puţine fonduri pentru echilibrare către autorităţile locale. Şi deci, chiar dacă ele intră direct la bugetele locale, sumele de echilibrare pe care le virează guvernul periodic către autorităţile locale vor fi mai mici. Cu ce pondere, asta rămâne de văzut, pentru că sunt anumite cheltuieli (…) pe care le fac autorităţile locale, pe care, indirect, guvernul le asigură şi, de exemplu, pe componenta de plată pentru direcţiile pentru protecţia copilului, pentru asistenţii copiilor, sunt şi aici nişte restanţe importante şi sumele le asigură Guvernul prin distribuiri periodice către autorităţile locale”, a explicat prim-ministrul României.

  1. Bolojane, iar crești impozite? Tocmai ai crescut impozite în Pachetul 1 al reformei.

    Cheltuielile nu le scazi? Păi cu scăderea cheltuielilor trebuia să începi reforma, dar tu crești taxe și impozite și în Pachetul 2?

    Prăbușești economia, Bolojane! Faci să crească opțiunile electoratului pentru extremiști. E o greșeală de guvernare!

  2. In afara de marit taxele, impozitele si implicit toate preturile mai fac bolojanii din PSD+PNL+USR+UDMR si altceva?
    Pachetul 2 cu reforme trebuia dat demult, dar au uitat de el…
    Taxele locale marite inseamna mai multi bani de furat pentru primari, cu panselute, borduri, pavele, gazon, echipe de fotbal locale etc.

  3. De pensiile speciale ce se mai aude? De contractele de miliarde de euro date cu dedicatie zicem si noi ceva? O reducere pe bune a risipei facem si noi azi? Niste controale fiscale adevarate putem sa le facem la firmele prietene de partid? Nu? Hai sa marim taxele si impozitele la saraci si sa spunem ca nu vrem sa rezolvam problemele adevarate. Bolojane, o sa fii mai urat decat Nastase, Dragnea sau Boc.

    • Asta cu impozitul pentru mașini în funcție de vechime a mai fost în mintea PSD și a a lui Firea. Pretextul a fost poluarea.

      Ceea ce e o culme a pr05tiei. În Occident poluarea autorurismelor a devenit importantă, în România sunt alte surse mult mai mari de poluare.

      Principala sursă de poluare este arderea ilegală a deșeurilor. A doua, arderea combustibililor fosili în centralele termice. A treia, particolele de praf și de la vehiculele comerciale. Abia a patra ca importanță sunt autoturismele.

      Și, da, poluezi atât cât mergi cu mașina. Poți avea o mașină de 25 de ani cu motor de 1300cmc cu care mergi să faci cumpărăturile săptămânale. Sau poți avea un autoturism cu motor de 3000cmc cu care circuli zilnic.

      Care poluează mai mult? Deci în carburant trebuie inclusă taxa de poluare. Dar în carburanți este deja inclusă o taxă de poluare.

  4. Apropo, plecam dupa fenta cu cresterea de 70% a impozitului pe casa, dar nu zicem nimic de triplarea in unele cazuri a impozitului pe masini. Tinta principala acuma sunt masinile personale. La anul o sa devina un lux sa ai masina personala. Rovinieta deja s-a dublat. RCA-ul a crescut si el ca si pretul la combustibili. Peste cativa ani iti baga taxa de CO2 in combustibili. Frumos.

  5. Cea mai slab@ guvernare, nu mă așteptăm sa fie atâta de slabi, numai creșteri pe toate gardurile, nimic de tăieri unde trebuie, tai de la educație care si așa e prăpădită ? J@vr3 ord1n@re !

