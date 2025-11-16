Poate tehnologia să rezolve problema mărimilor din industria modei?

Un număr tot mai mare de companii din domeniul tehnologiei încearcă acum să rezolve problema mărimilor din industria modei, relatează BBC.

Instrumente precum 3DLook, True Fit și EasySize se concentrează pe ajutarea clienților să aleagă mărimea potrivită la finalizarea comenzii, utilizând scanări ale corpului prin intermediul fotografiilor realizate cu smartphone-ul pentru a sugera cea mai potrivită mărime.

Între timp, platformele de cabine de probă virtuale, inclusiv Google Virtual Try-On, Doji, Alta, Novus, DRESSX Agent și WEARFITS, permit cumpărătorilor să creeze avatare digitale și să previzualizeze cum ar putea arăta articolele. Aceste sisteme au ca scop creșterea încrederii în cumpărăturile online.

Mai recent, agenții de cumpărături bazate pe inteligență artificială au început să intre și ei pe piață. Daydream permite utilizatorilor să descrie ceea ce caută și apoi le recomandă opțiuni.

OneOff adună ținute ale vedetelor pentru a găsi articole similare, în timp ce Phia scanează zeci de mii de site-uri web pentru a compara prețurile și a afișa „informații despre mărimi” din timp.

În timp ce aceste instrumente funcționează în etapa de comerț electronic, o nouă start-up din Marea Britanie, Fit Collective, adoptă o abordare diferită: încearcă să prevină problema mai devreme în procesul de producție.

Fondatoarea Phoebe Gormley susține că AI poate să rezolve problema mărimilor înainte ca hainele să ajungă în magazine. Tânăra de 31 de ani, care nu este specialistă în date, ci croitoreasă, a lansat anterior prima croitorie pentru femei din Savile Row, confecționând haine la comandă pentru o gamă largă de cliente.

„Toate veneau și spuneau: «Mărimile din magazinele de pe stradă sunt atât de proaste»”, îmi spune ea. Ea spune că modelul actual al modei este o „spirală descendentă” în care brandurile produc haine mai ieftine pentru a compensa ratele enorme de returnare, ceea ce duce la clienți nemulțumiți și la mai multe deșeuri.

De la lansarea sa anul trecut, Fit Collective a strâns 3 milioane de lire sterline în finanțare inițială, cea mai mare sumă obținută vreodată de o singură femeie fondatoare în Marea Britanie.

„Din câte știm, suntem prima soluție care compară toate datele de producție și datele comerciale”, spune ea. Noua afacere a lui Phoebe utilizează învățarea automată pentru a analiza o serie de date – inclusiv returnări, cifre de vânzări și e-mailuri de la clienți – pentru a înțelege cu adevărat de ce ceva nu s-a potrivit.

Apoi, transformă aceste date în sfaturi clare pentru echipele de proiectare și producție, care pot ajusta modelele, dimensiunile și materialele înainte de începerea producției.

Sistemul ei poate recomanda unei firme, de exemplu, să scadă câțiva centimetri din lungimea unui articol de îmbrăcăminte pentru a reduce numărul total de retururi. Acest lucru economisește bani pentru companie și timp pentru consumator.

Deși mulți din industrie salută astfel de instrumente, unii avertizează că tehnologia singură nu va rezolva problema mărimilor din moda.

„Oamenii nu sunt manechine, sunt unici, la fel și preferințele lor în materie de croială”, spune Paul Alger, directorul departamentului de afaceri internaționale al Asociației britanice pentru modă și textile.

El avertizează că mărimile pot fi nuanțate, măsurătorile corporale rareori corespunzând cu un număr de pe etichetă. „Este foarte dificil, este foarte subiectiv”, spune el.

„Majoritatea dintre noi avem forme și dimensiuni diferite – în întreaga lume, oamenii au forme ale corpului diferite.”

Și apoi mai există problema dimensiunilor vanitoase – sau „dimensiunile emoționale”, potrivit domnului Alger – când o marcă alege în mod deliberat să creeze o croială mai generoasă, știind că, în special în cazul articolelor de îmbrăcăminte pentru femei, consumatorii vor prefera să cumpere de acolo.

„Odată ce aceste norme de mărime sunt stabilite într-o colecție, brandurile se vor referi de obicei la ele în fiecare sezon, astfel încât să-și creeze efectiv propria mărime de brand”, spune el.

Sophie De Salis, consilier pentru politici de sustenabilitate la British Retail Consortium, spune că retailerii sunt din ce în ce mai conștienți de această problemă, din perspectiva reducerii costurilor și a sustenabilității.

„Tehnologia inteligentă de dimensionare și soluțiile bazate pe inteligență artificială sunt esențiale pentru reducerea returnărilor și sprijinirea obiectivelor de sustenabilitate ale industriei.

Membrii BRC colaborează cu furnizori de tehnologii inovatoare pentru a-și ajuta clienții să cumpere mărimea cea mai potrivită și să reducă returnările”, spune ea.

Având în vedere că returnările sunt acum o problemă discutată la nivel de conducere și că presiunile legate de sustenabilitate sunt din ce în ce mai mari, este posibil ca tot mai multe case de modă să ia în considerare designul bazat pe date.

Deși este puțin probabil ca o singură soluție să rezolve complet problema mărimilor inconsistente, apariția unor instrumente precum Fit Collective, alături de un ecosistem în creștere de platforme de probare virtuală și de predicție a mărimilor, sugerează că industria începe să se schimbe.