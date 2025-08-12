Femei obligate să se prostitueze pe DN1, în județul Prahova / Trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru proxenetism

Mai multe femei au fost obligate să se prostitueze în zona DN1, în apropierea comunei Băneşti, trei bărbaţi fiind reţinuţi de către anchetatorii prahoveni pentru proxenetism, transmite Agerpres.

„În fapt, în perioada 2024 – prezent, cei 3 bărbaţi, cu vârste între 36 şi 41 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, în zona Drumului Naţional 1, în apropierea comunei Băneşti, obţinând, în acest sens, foloase patrimoniale. Pentru completarea materialului probator, la data de 11 august, poliţiştii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziţie domiciliară la imobilele persoanelor bănuite, context în care au fost ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din activitatea infracţională”, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal de proxenetism.