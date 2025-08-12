G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Femei obligate să se prostitueze pe DN1, în județul Prahova / Trei…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Femei obligate să se prostitueze pe DN1, în județul Prahova / Trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru proxenetism

Articole12 Aug 0 comentarii

Mai multe femei au fost obligate să se prostitueze în zona DN1, în apropierea comunei Băneşti, trei bărbaţi fiind reţinuţi de către anchetatorii prahoveni pentru proxenetism, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În fapt, în perioada 2024 – prezent, cei 3 bărbaţi, cu vârste între 36 şi 41 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, în zona Drumului Naţional 1, în apropierea comunei Băneşti, obţinând, în acest sens, foloase patrimoniale. Pentru completarea materialului probator, la data de 11 august, poliţiştii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziţie domiciliară la imobilele persoanelor bănuite, context în care au fost ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din activitatea infracţională”, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal de proxenetism.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.