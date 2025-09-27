Premierul Bolojan, la aniversarea SMURD: Aţi putea fi un model pentru alte sisteme care nu funcţionează

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) funcţionează şi ar putea fi un exemplu pentru alte sisteme care nu funcţionează la fel de bine, a afirmat, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

Şeful Executivului a participat la evenimentul care celebrează 35 de ani de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD).

„Am ajuns aici la dumneavoastră, la această aniversare a SMURD, instituţie care confirmă că oamenii şi sistemele pot funcţiona şi în sectorul public şi asta este reţeta pentru performanţă – şi sunt aici să vă aduc mulţumiri”, a spus prim-ministrul.

El a rememorat şi un eveniment personal, în care SMURD a intervenit în sprijinul său: „Acum peste 20 de ani, am avut un accident destul de serios, pe serpentinele care se duc înspre Sighişoara şi SMURD Târgu Mureş a intervenit pentru mine. Şi când tu şi membri ai familiei tale sunt salvaţi, se intervine, înţelegi ce înseamnă să ai oameni dedicaţi şi vă mulţumesc pentru acest lucru”, şi-a amintit Bolojan.

Premierul a apreciat că SMURD este un sistem de încredere.

„Întotdeauna când a fost greu, în toate mandatele mele, ştiai că te poţi baza pe zona pe care o reprezentaţi – de la intervenţii în perioada de coronavirus, când toţi fugeau dumneavoastră eraţi în teren, de la intervenţiile de la Târnăveni -, (…) dumneavoastră aţi fost întotdeauna un sistem pe care te poţi baza şi în calitate de prim-ministru vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi, pentru că am găsit multe lucruri nelalocul lor, dar un sistem funcţionează şi acesta este SMURD şi IGSU şi când primesc telefon, uneori noaptea, de la domnul Arafat (Raed Arafat, şeful DSU – n.r.r) ştiu că lucrurile funcţionează, chiar dacă o să îmi dea o veste proastă că s-a întâmplat undeva ceva în România, dar ştiu că elicopterul a plecat, echipajele sunt pe drum, cisternele intervin, s-a declanşat codul roşu”, a arătat Ilie Bolojan.

Mai mult, prim-ministrul a descris SMURD drept un model. „Sistemul dumneavoastră funcţionează. Aţi putea fi un model pentru alte sisteme care nu funcţionează la fel de bine şi asta înseamnă oameni, asta înseamnă integrare şi asta înseamnă oameni dedicaţi. Vă mulţumesc pentru asta”, a punctat Ilie Bolojan.

Cât despre dr. Raed Arafat, fondatorul SMURD, premierul a spus: „Trebuie să ai curajul lui ca să pleci de la zero, când ecosistemul te împiedică nu e uşor, trebuie să ai perseverenţa dânsului ca să faci ca sistemele să funcţioneze”.