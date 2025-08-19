Româncă de 21 de ani, arestată în Italia, la granița cu Slovenia / Era căutată în Germania pentru crimă / Controalele de frontieră au fost reintroduse temporar în urma suspendării Acordului Schengen

O româncă de 21 de ani arestată la punctul de trecere a frontierei Fernetti, în Italia, la granița cu Slovenia. Era căutată în Germania pentru tâlhărie și crimă, notează presa italiană care subliniază că aceste controale sunt făcute după ce s-a suspendat temporar Acordului Schengen. Ruta Italia – Slovenia e considerată de risc, aceasta fiind folosită de organizațiile teroriste și de către organizațiile de trafic de persoane și droguri.

Românca arestată la Trieste avea mandat european pentru crimă și jaf calificat în Germania, iar procedura de extrădare a sa este în curs.

Ea era căutată în Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și omor comise asupra unui bărbat în vârstă de 88 de ani.

. Tânăra călătorea într-un autoturism cu numere de Franța, condus de un român.

Verificările efectuate de ofițerii Poliției de Frontieră din Trieste, cu verificarea amprentelor digitale și prin intermediul canalelor de cooperare internațională, au arătat că fata era beneficiara unui mandat european de arestare în vederea extrădării, emis de autoritățile judiciare germane în iunie 2024.

Potrivit reconstituirii autorităților germane, în aprilie 2024 tânăra, împreună cu alți români, a pătruns într-un apartament din Berlin în care locuia un bărbat în vârstă de 88 de ani. Victima ar fi fost drogată și jefuită de bani și obiecte de valoare.

Consecințele atacului s-au dovedit dramatice: bătrânul a murit câteva zile mai târziu din cauza intoxicației severe cauzate de substanțele administrate.

La finalul anchetei, femeia a fost dusă la Casa Circondariale di Trieste, unde se află la dispoziția Autorității judiciare italiene în așteptarea procedurilor de extrădare în Germania.

Procedurile penale se află încă la stadiul de anchetă preliminară și va reveni procesului ulterior să stabilească răspunderea reală.