Ce se ascunde în spatele campaniei președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a marcat nu mai puțin de opt acțiuni de imagine în zece zile, după cum rezultă dintr-o analiză realizată de G4Media.ro. Totul într-un ethos mai degrabă specific aurist, ultraconservator, decât userist, progresist: festivalul Lupilor în Moldova, slujbă la mănăstirea Sâmbăta, interviu acordat unei fondatoare a Fundației neo-legionare Ion Gavrilă Ogoranu (singurul interviu acordat, nu o simplă declarație), pelerinaj la chilia lui Arsenie Boca, participarea la o nuntă în hambar la Tâncăbești, vizită la Roșia Montană, drumețiile cu familia.

Sunt gesturi simbolice puternice. Ele ridică semne de întrebare legitime. De ce se comportă șeful statului ca și cum mâine ar avea loc alegeri? De ce trage cu ochiul către publicul așa-zis suveranist? Alegerile s-au încheiat acum trei luni, iar următoarele vor fi abia peste patru ani. Ce vrea președintele? Unii vor spune: nimic, pur și simplu petrece câteva zile de vacanță cu familia, la fel ca majoritatea românilor în luna august, vârf de concedii. Profită de câteva zile de odihnă după o campanie istovitoare întinsă pe un an și jumătate. Ar fi cea mai simplă și la îndemână explicație.

Experiența îmi spune că sunt slabe șanse ca o campanie de imagine atât de coerentă, cu mesaje simbolice atât de puternice, comunicate calculat, impecabil, să fie total lipsită de sens. Foarte greu de crezut că tot ce vedem în aceste zile se reduce la un președinte fericit că a găsit ceva timp de vacanță cu familia, dornic să împărtășească experiențele sale foarte personale cu publicul larg. Cu excepția campaniei electorale, Nicușor Dan și-a ținut familia departe de ochii presei. S-a comportat discret cu viața personală, n-a expus-o decât atunci când, repet, era absolut nevoie să o facă din rațiuni electorale.

Alții vor spune că așa este de fapt Nicușor Dan, un politician cu opțiuni mai degrabă conservatoare. Să ne amintim de poziția sa în chestiunea referendumului pentru familie, din cauza căruia s-a și despărțit de USR. Comportamentul său de vacanță nu ar fi altceva decât reflecția unor valori în care crede cu toată convingerea, gesturi egale cu sine însuși. Ce este ciudat la un om religios să viziteze chilia lui Arsenie Boca, de exemplu? De ce n-ar participa la slujba de la mănăstirea Sâmbăta, situată la mai puțin de 20 km de Făgărașul natal, unde obișnuia să vină cu părinții? Până aici, nimic straniu.

Ceva mai greu de explicat este interviul acordat ziaristei de la Monitorul de Făgăraș, Lucia Baki, fondatoarea Fundației neo-legionare Ion Gavrilă Ogoranu. Redăm mai jos un fragment relevant:

Rep: „Lângă mănăstire, la intrare în curte, se află monumentul luptătorilor din Munții Făgărașului. Partizanii. Și susținătorii lor din Țara Făgărașului, pe spatele căruia s-a făcut societatea comunistă, ani grei de închisoare. Legea Vexler. Veți continua pe această linie? Ați retrimis-o în Parlament. Veți apăra istoria locală?”

Nicușor Dan: „Nu trebuie să le punem în… A fost cumva o alăturare de context nefericită. Una-i una, alta-i alta. În primul rând trebuie să fim mândri de rezistența anticomunistă din zona asta. Și în al doilea rând, pe această lege, evident că trebuie să combatem toate manifestările xenofobe, antisemite, aici suntem cu toții de acord. Numai că instrumentul cu care facem asta trebuie să fie foarte echilibrat, să nu dea naștere la abuzuri în sens contrar. Pentru că noi deja avem o societate care este fragmentată și nu trebuie să mărim și mai mult tensiunile, dimpotrivă trebuie să avem un dialog între noi.”

Rep: „Deci veți continua și veți apăra memoria eroilor făgărășeni.”

Nicușor Dan: „Da, e vorba de o lege care a avut intenții bune, de a sancționa manifestări xenofobe, numai că modul în care a fost scrisă este neclar și poate da naștere la abuzuri. Și atunci o să cer Parlamentului să corecteze.”

Rep: „Deci făgărășenii pot rămâne liniștiți că istoria lor nu va fi ștearsă și memoria eroilor noștri.”

Nicușor Dan: „Da, asta nu se pune problema.”

Aici trebuie subliniat că rezistența anticomunistă din zona Făgărașului este formată aproape exclusiv din foști legionari strânși în jurul lui Gavrilă Ogoranu, spre deosebire de cea din zona Argeș-Câmpulung (Gruparea Arnăuțoiu), fără nicio legătură cu Mișcarea Legionară, fostul ofițer de cavalerie fiind apropiat de Regele Mihai. A-ți exprima mândria, în calitate de șef de stat, față de rezistența anticomunistă din Făgăraș poate fi, prin urmare, o declarație cel puțin riscantă, dacă nu nefericită.

Există, prin urmare, și varianta ca Nicușor Dan chiar să simpatizeze, din varii motive, cu mișcarea legionară și cu organizația neolegionară din Făgăraș, dovadă că un membru fondator al Fundației Ion Gavrilă Ogoranu are privilegiul de a-i lua singură un interviu.

Dar mai există o posibilă explicație pentru campania de imagine a președintelui Dan și ocheadele sale către publicul așa-zis suveranist/extremist/cu simpatii neolegionare. Dacă președintele Nicușor Dan se pregătește de acum de o eventuală acțiune de suspendare inițiată de AUR? Acest scenariu a fost evocat imediat după alegeri, în luna de consultări pentru formarea guvernului.

„Dacă va continua în acest ritm, este foarte posibil ca în următorul an să existe o astfel de acțiune, o suspendare a președintelui și consultarea românilor prin referendum. Românii trebuie să aibă speranța că există soluții. În opoziție, rolul nostru este să constatăm deficiențele din actul de guvernare, să le criticăm, dar și să venim cu soluții”, a declarat unul dintre liderii AUR, Marius Lulea, pe data de 11 iunie.

Așa cum a arătat deja G4Media.ro, cel mai mare pericol azi este creșterea extremismului. Măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan, creșterea costului vieții, faptul în sine că AUR a rămas singurul partid în opoziție, pe post de falsă alternativă politică, riscă să crească și mai mult valul așa-zis suveranist.

AUR și simpatizanții lui Călin Georgescu vor încerca, în mod previzibil, să atace prin toate mijloacele atât guvernul, cât și pe șeful statului, pe care îl consideră ilegitim. O eventuală suspendare votată în Parlament (PSD poate trece oricând în tabăra cealaltă) mai trebuie să treacă, totuși, de un referendum, de votul popular.

Pe scurt, întreaga campanie de imagine a lui Nicușor Dan ar putea fi o încercare preventivă de a câștiga de partea sa segmente din publicul așa-zis suveranist, cu simpatii neolegionare și pro-Călin Georgescu, pentru a avea șanse de supraviețuire la un eventual referendum de suspendare, cu care liderii AUR au amenințat încă din primele zile după alegerile din mai.

