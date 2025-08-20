VIDEO Nicușor Dan, în campanie intensă de imagine: De la Festivalul Lupilor din R.Moldova, la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta și pelerinajul la chilia lui Arsenie Boca / Șeful statului, interviu pentru o membră fondatoarea a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan se află într-o campanie intensă de imagine începând din 9 august, când a participat la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, alături de președinta Maia Sandu. Au urmat imediat participarea la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus de sărbătoarea Sfintei Maria și pelerinajul la fosta chilie a lui Arsenie Boca, îmbinate cu drumeții împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru și copiii lor, care au fost reflectate în clipuri distribuite pe conturile oficiale ale șefului statului de pe rețelele de socializare. Iar cel mai recent, Nicușor Dan împreună cu familia sa au fost surprinși când dansează la o nuntă în Tâncăbești.

Citește și Ce se ascunde în spatele campaniei președintelui Nicușor Dan

Vizită fără presă, dar cu interviu pentru o membră fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu”

Prezența la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Făgăraș, când se sărbătorea și Ziua Marinei cu ceremonii organizate la Constanța, a fost explicată de către Nicușor Dan prin faptul că obișnuia să meargă la mănăstire cu părinții săi când era copil, fiind în apropierea orașului său natal. Totuși, nu poate fi ignorat faptul că în calitate de președinte, Nicușor Dan a ales să meargă la această mănăstire care este cunoscută și pentru faptul că aici Fundația neolegionară „Ion Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri anuale, începând din 1990.

Fundația organizează aceste întâlniri la crucea mănăstirii, numite ”Zilele Rezistenței” și dedicate „luptătorilor anticomuniști”. De altfel, președintele a făcut referire la rezistența anti-comunistă, atunci când a argumentat opoziția sa față de legea anti-extremism, pe care o consideră neclară și a anunțat că o va retrimite Parlamentului, deși Curtea Constituțională i-a respins în unanimitate sesizarea de neconstituționalitate.

Prezența lui Nicușor Dan la mănăstirea Sâmbăta de Sus nu a fost anunțată oficial pe agenda președintelui. Imagini cu șeful statului, partenera sa și copiii lor care se aflau la slujbă au fost publicate în exclusivitate de Antena 3, care a avut un reporter în zonă ce i-a luat și o scurtă declarație președintelui.

Șeful statului a mai acordat un singur interviu, pentru Lucia Baki, director la publicația Monitorul de Făgăraș și membră fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu” (după cum este prezentată chiar în publicația pe care o conduce), participă activ la evenimentele organizate de fundație și este co-autor alături de Ion Gavrilă Ogoranu al unui volum despre Rezistența anti-comunistă.

Lucia Baki îl întreabă pe Nicușor Dan dacă va „apăra istoria locală” legată de Rezistența anti-comunistă și va retimite Legea Vexler (legea anti-extremism) în Parlament.

„A fost cumva o alăturare de context nefericită. Una-i una, alta-i alta, În primul rând, trebuie să fim mândri de Rezistența anti-comunistă din zona asta și, în al doilea rând, pe această lege e evident că trebuie să combatem toate manifestările xenofobe, antisemite. Aici cred că suntem cu toții de acord. Numai că instrumentul cu care facem asta trebuie să fie foarte echilibrat, să nu dea naștere la abuzuri în sens contrar, pentru că noi avem deja o societate care este fragmentată și nu trebuie să mărim și mai multe tensiunea. Dimpotrivă, trebuie să avem un dialog”, afirmă președintele Nicușor Dan.

Ce a cuprins maratonul de imagine al lui Nicușor Dan din ultimele zece zile

9 august – Președintele României este surprins de jurnaliștii moldoveni la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, alături de președinta Maia Sandu.

10 august – Nicusor Dan postează pe rețele de socializare un clip dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi și partenera sa de viață.

12 august – Șeful statului postează un alt clip care ilustrează vizita sa în Republica Moldova, inclusiv băile de mulțime în momentul în care invocă „zeama de la mama soacră de la Vaslui”.

15 august – Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, pentru că se afla în concediu, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu prezent la eveniment. Imagini furnizate de Antena 3 arată că președintele se afla cu familia la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Munților Făgăraș. Nicușor Dan a declarat vineri că venea cu părinții la Sâmbăta de Sus când era copil, dar că nu a mai venit ”de câțiva ani” la slujbele mănăstirii. Detalii aici.

17 august – O nouă drumeție cu familia: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”

17 august – Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă.

17 august – Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț.

18 august – Preşedintele Nicuşor Dan a mers într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la Roşia Montană”.

19 august – Apar în spațiul public imagini cu Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și copiii lor la o nuntă în Tâncăbești, cu cei patru dansând. Clipul este publicat de Cancan.

De notat că abia de trei luni s-a încheiat campania electorală pentru alegerile prezidențiale, iar următorul scrutin la termen urmează să aibă loc peste 5 ani.