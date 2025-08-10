VIDEO Nicușor Dan, imagini inedite dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi

Nicusor Dan a postat pe rețele de socializare un video dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi și partenera sa de viață.

”Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, alături de un clip video.

Alături de şeful statului apar în imagini copiii şi partenera sa.

”Eu vă păzesc pe voi!”, spune fiul preşedintelui. ”Atunci suntem în siguranţă”, i se răspunde.

La un moment dat când ajung lângă un lac, fiul se aude pe fundal: ”Bună ziua, lebădă”.

Când obesește, președintele Nicușor Dan îl ridică pe fiul său și-l instalează într-un rucsac special, ridicându-l în spate.

Prin pădure, preşedintele se opreşte şi îi arată fiului său: ”Sus acolo, cu negru, este căsuţa păsării. Şi-a adus acolo, şi-a făcut cu rămurele o casă unde să doarmă”.